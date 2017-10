Apple stellt erstmals auch Quellcode des ARM-Kernels ins Netz

Apple hat zum ersten Mal den Quellcode des für ARM-Prozessoren optimierten Kernels von iOS veröffentlicht. Bislang erlaubte das Unternehmen nur den Einblick in den Desktop-Kernel.

iOS und macOS: Apple veröffentlicht Kernel-Quellcode

Egal ob macOS, iOS, tvOS oder watchOS: Alle Apple-Betriebssysteme basieren auf einer quelloffenen Unix-Basis namens Darwin. Dessen Kern nennt sich XNU, was für „X is not Unix“ steht. Seiner Open-Source-Natur entsprechend war der Quellcode von XNU immer schon frei zugänglich im Netz erhältlich. Allerdings hat Apple bislang nur den jeweiligen Code für Desktop-Prozessoren öffentlich gemacht.

Alle Apple-Betriebssystemene basieren auf dem XNU-Kernel. (Screenshot: Apple)

Überraschenderweise ist damit ab sofort Schluss: Auf der Apple-Website und auf Github steht jetzt auch der Quellcode der für ARM-Prozessoren angepassten Version des Kernels zum Herunterladen bereit. Der Quellcode steht wie gewohnt unter der Apple-Public-Source-Lizenz.

iOS-Kernel vermutlich nur für recht wenige Menschen interessant

Im Interesse der Offenheit ist die Veröffentlichung sicherlich zu begrüßen. Letztlich dürfte sich der konkrete Nutzen für die meisten Menschen aber in engen Grenzen halten. Die Veröffentlichung ist daher vermutlich vor allem für Akademiker interessant.

