Apples Nostalgie-Problem: Tim Cook verliert sich in der Vergangenheit

Es war eine Hochfrequenz-Woche in Cupertino: Apple stellte neue Macbooks und seine Quartalszahlen vor – und enttäuschte mit beidem, erklärt Nils Jacobsen in seiner Wall-Street-Valley-Kolumne.

Wenn man Apples vergangene Woche in einem Tweet zusammenfassen will, dann sieht das so aus:

Imagine owning the largest company in the world and spending two years of innovation just to add an emoji bar. #MacBookPro #AppleEvent — MicroSpookyLeaks™ (@WDFx2EU7) October 27, 2016

„Stellt euch vor, euch gehört das größte Unternehmen der Welt, doch alles, was ihr nach zwei Jahren an Innovationen anzubieten habt, ist eine neue Emoji-Leiste.“ Der Tweet ist natürlich reichlich übertrieben formuliert, und doch sagt er viel über den Stillstand beim Techpionier anno 2016 aus. Auf seiner zweiten Keynote in sechs Wochen wollte Apple an seine ruhmreiche Tradition anknüpfen: „Hello again“, so lautete der Titel der Einladung, die damit den Brückenschlag zum ersten Macintosh („hello“ – 1984) und dem ersten iMac („hello (again)“ – 1997) vollzog.

Macbook Pro-Keynote: Ein achtzig Minuten langes Halleluja für ein Nischenprodukt

Was CEO Tim Cook und Produktchef Phil Schiller in der 80 Minuten langen Keynote auf dem Firmencampus zu bieten hatten, betraf am Ende gerade mal ein Drittel der inzwischen nur noch drittumsatzgrößten Produktkategorie: Eins von drei Macbook-Modellen hat ein Update erhalten. Und doch feierte Phil Schiller das neue Macbook Pro mit Touch Bar als „einen Meilenstein“. Nichts gegen das dünne, leichtere, funktionell aufgerüstete Notebook, das nun mit einer Bedienleiste mit OLED-Touch-Display daherkommt: Es ist ein schickes Macbook Pro für die zahlungskräftige Klientel (die Preise liegen zwischen 1700 und 5000 Euro in der Maximalausstattung), die Apple in all den Jahren die Treue gehalten hat.

Zählbar neue Käufer dürfte Apple mit einer Produktkategorie, die seit 25 Jahren auf dem Markt ist, zuletzt aber zweistellige Absatzeinbrüche zu verzeichnen hatte, indes kaum gewinnen: Das neue Macbook Pro ist ein Nischenprodukt – nicht mehr und nicht weniger. Dass Apples Management-Team um Tim Cook, Phil Schiller, Craig Federighi und Eddy Cue trotzdem knapp eineinhalb Stunden in nostalgischer Verklärung um die Agenda der vergangenen zweieinhalb Jahrzehnte kreist, mag Fans gefallen – an der Wall Street macht sich der iKonzern damit jedoch wenig Freunde. Die Wall Street reagiert enttäuscht auf die Quartalszahlen.

Dass die Apple-Aktie in der vergangenen Woche um knapp vier Prozent nachgab, lag dabei noch weniger an der enttäuschenden Macbook-Keynote, die für den Konzernumsatz ohnehin eine höchst untergeordnete Rolle spielt, als vielmehr am zwei Tage zuvor vorgelegten Zahlenwerk für das letzte Quartal des Fiskaljahres 2016. Dabei war Tim Cook eine Punktlandung gelungen: Der Gewinn je Aktie traf mit 1,67 Dollar je Anteilsschein (netto: neun Milliarden Dollar) fast auf den Cent die Analystenschätzungen, während die Umsätze mit 46,9 Milliarden Dollar, vor allem aber der Ausblick auf das Weihnachtsquartal mit 76 bis 78 Milliarden Dollar sogar leicht über den Erwartungen lagen.

Trotzdem reagierte die Wall Street enttäuscht auf das Zahlenwerk, das nicht nur Apples drittes Quartal im Rückwärtsgang markierte (die Umsätze gaben um neun Prozent, die Gewinne sogar um 19 Prozent nach), sondern gleichzeitig das erste Geschäftsjahr seit 2001 mit sinkenden Umsätzen (die Gewinne waren auf Jahressicht bereits 2013 zurückgegangen). Zum Vergleich: Während Microsoft seine Umsätze immerhin stabil gestalten kann, wachsen Alphabet, Amazon und Facebook weiter prächtig im zweistelligen Bereich.

Analysten demütigen Tim Cook in Telefonkonferenz

Unter Analysten machen sich zunehmend die Sorgen breit, ob und wie Apple eigentlich noch wachsen kann, zumal vier seiner fünf wichtigsten Konzernsparten schrumpfende Umsätze und Gewinne zu beklagen haben – das iPhone, das iPad, der Mac und die „anderen Produkte“, unter der die zuletzt stark eingebrochene Apple Watch geführt wird. Vielleicht kehrt das Wachstum im nächsten Jahr mit dem iPhone 8 noch einmal zurück, doch was passiert mit dem iPhone 8s und den Folgemodellen, die immer geringere Verbesserungen und damit immer kleinere Kaufanreize bieten?

Noch schwerer als die Absatzrückgänge der nun in die Jahre gekommenen Kassenschlager scheint für die Wall Street deshalb die Abwesenheit von Innovationen zu wiegen – selbst der lange eingestaubte Erzrivale Microsoft besitzt inzwischen mehr Mut zum Risiko, wie einen Tag vor der Mac-Keynote bei der Enthüllung des Surface Studio zu besichtigen war. Entsprechend formulierte UBS-Analyst Steven Milunovich in der Telefonkonferenz an Tim Cook eine Frage, die an seinen Vorgänger Steve Jobs undenkbar erschienen wäre: „Haben Sie eigentlich eine Zukunftsstrategie? Wissen Sie, was Sie in den nächsten drei bis fünf Jahren tun werden?“ Ein hörbar genervter Apple-Chef rang sich den Ein-Satz-Konter ab: „Wir haben ein starkes Verständnis davon, wohin sich die Dinge entwickeln, und wir können ziemlich schnell den Schalter umlegen, wenn es nötig ist.“