Kostenlose Wintersport-Apps für Snowboarder und Skifahrer

Wintersport-Apps für Snowboarder und Skifahrer bieten unter anderem soziale Funktionen, Karten für die coolsten Trails sowie Informationen über Wetter- und Schneebedingungen sowie Lifte.

Wer sein Smartphone auf der Piste aufgeladen und sicher verpackt dabei hat, kann bestätigen, dass iPhones oder Android-Geräte für die perfekte Abfahrt eine echte Bereicherung sein können. Hilfreiche Wintersport-Apps finden sich sowohl im folgenden Artikel als auch in der Galerie.

Alle Apps für Snowboarder und Skifahrer – iOS

Apps zu Ressorts und Ski-Gebieten

Es finden sich viele auf Schneeverhältnisse und Wettervorhersage spezialisierte Apps sowie Anwendungen, die den Fokus auf Self-Tracking, Kartenmaterial oder Sicherheit legen. Allerdings finden sich für Android und iOS auch eine Hand voll empfehlenswerter Multitalente, die entweder einen Überblick zu unterschiedlichen Wintersport-Gebieten offerieren oder auf einzelne Ressorts spezialisiert sind. Hier führen wir Vertreter der ersten Art auf . Um auf einzelne Ressorts zugeschnittene Apps zu finden, durchsucht ihr einfach den entsprechenden Store.

iSki

Die App iSki richtet sich nicht nur an Snowboarder und Skifahrer, sondern auch an Wanderer. Die Anwendung hält Informationen zu Wetter, Schneequalität, Pisten, Loipen, Wanderwegen und Skiliften bereit. Darüber hinaus erhält der Nutzer Infos zur Lawinengefahr und Notfallrufnummern. iSki bietet eine praktische Suchfunktion für Lifte sowie Pistenkarten für einige Ski-Gebiete. Die App ist in gesonderten Versionen für Deutschland, die Schweiz, Österreich, Italien und Frankreich erhältlich.

Snocru

Die Wintersport-App bietet Informationen zu Schneeverhältnissen, Funktionen zum Social-Sharing und trackt unter anderem die Höchstgeschwindigkeit, zurückgelegte Distanz und überwundene Höhenmeter. Darüber hinaus beinhaltet Snocru Gamification-Elemente wie Badges. Auch Informationen für die Après-Ski-Organisation werden geboten.

Liftopia

Snowboarder oder Skifahrer, die den nächsten Winterurlaub in den USA planen, sollten sich die App Liftopia ansehen. Die iOS-Anwendung bietet nicht nur ähnliche Funktionen wie die Konkurrenz, sondern auch Ermäßigungen von bis zu 80 Prozent – beispielsweise für Ski-Lift-Tickets und Leih-Ausrüstung in unterschiedlichen Ski-Gebieten.

Bergfex

Bergfex beinhaltet die großen Ski-Gebiete in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Italien – unter anderem inklusive hochauflösendem Kartenmaterial, Wetterbericht und Informationen zu Ski-Liften, Pisten-Zustand und Lawinengefahr.

The Snow Report

Die Allround-App von The North Face bietet unter anderem Tracking-Funktionen, die Möglichkeit zum Posten von Fotos auf Facebook, Informationen zu Schnee- und Wetterbedingungen, Kartenmaterial zu Trails sowie Informationen zu unterschiedlichen Ressorts. Die App eignet sich auch hervorragend, um sich über das potenziell nächste Reiseziel zu informieren.

Skiressort

Skiressort für Android und iOS enthält umfassende Informationen zu weltweit 4.800 Skigebieten und Skiliften. Die App bietet unter anderem Pistenpläne, Testberichte, Schneeberichte, Schneehöhen, Skiwetter und Bergwetter, Webcams, Livestreams, sowie Informationen zu Pisten, Liften, Skipässen und Unterkünften. Bietet das gewählte Gebiet Pipes oder Snowparks, wird deren Status in der App angezeigt.

Eine besondere Wettervorhersage, die auch Schneeverhältnisse berücksichtigt, findet sich in einigen spezialisierten Wintersport-Apps. (Bild: Shutterstock / IM_photo)

Wintersport-Apps für Wettervorhersage und Schneeverhältnisse

Egal ob Snowboarder oder Skifahrer: Wetter und Schneeverhältnisse gehören zu den wichtigsten Faktoren für einen gelungenen Winterurlaub. Glücklicherweise finden sich besonders in diesem Bereich viele entsprechende Apps.

Ski and Snow Report

Aus den unzähligen Wintersport-Wetter-Apps ragen einige hervor. Dazu gehört zum Beispiel „Ski and Snow Report“. Die App ist einfach aufgebaut und vergleichsweise verlässlich. In den Einstellungen lassen sich einige Vorgaben treffen und die Lieblings-Ski-Gebiete festlegen. Daraufhin werdet ihr alarmiert, wenn eine bestimmte Menge Schnee gefallen ist. Die Anwendung informiert unter anderem über Temperatur, Schneetiefe, Windgeschwindigkeit sowie geöffnete Lifte und Trails.

