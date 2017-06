Was dein Arbeitsplatz über dich verrät. (Foto: Shutterstock-Photographee.eu )

Du bist unordentlich, minimalistisch oder liebst persönlichen Firlefanz? Dein Arbeitsplatz verrät viel über dich.

Jeder kennt Sprichwörter wie „Du bist, was du isst“ oder „Wie man sich bettet, so schläft man“. Heute möchten wir eine neue Lebensweisheit ins Feld führen – und zwar: „Du bist, wie du sitzt!“ Gemeint ist damit, dass dein Arbeitsplatz einem ziemlich deutlich verrät, wer du bist. Es gibt nämlich verschiedene Typen, die ziemlich klar zu erkennen sind: Da wären beispielsweise der Unordentliche, der Minimalist oder der Techie. Ihre Schreibtische geben einen tiefen Einblick in ihre Charakterwelt.

Was dein Arbeitsplatz über dich verrät: 5 Typen – welcher bist du?

Arbeitsplatz-Gestaltung: 5 Typen und was ihre Ordnung über ihren Charakter aussagt. (Foto: Shutterstock-Mooshny)

Picken wir uns einen heraus: Unordentlichen Menschen sagt man nach, dass sie extrovertiert sind. Und dass sie zwar kreativ, aber häufiger auch unproduktiv seien. Sie selbst behaupten gerne von sich, dass ihre Unordnung organisiert sei. Getreu dem Motto: Nur das Genie beherrscht das Chaos. Andere wiederrum fragen sich, wie man freiwillig in so einer Umgebung arbeiten kann und wie diese Menschen überhaupt etwas wiederfinden. Schnell kommt der Gedanke auf: Was für ein Messie!

Eine Infografik von JFK Binding, ein Arbeitsplatz-Ausstatter aus Großbritannien, spielt die genannten drei und zwei weitere Typen genauer durch. Zudem liefern die Macher ein paar Fun-Facts aus dem Büroalltag. So wird eine Studie zitiert, die zu dem Ergebnis kam, dass 57 Prozent der Büroarbeiter ihre Kollegen auch und gerade anhand ihrer Schreibtisch-Ordnung in Schubladen stecken würden. Spannend ist auch die Angabe, wie lange ein Office-Worker durchschnittlich am Arbeitsplatz sitzt.

Was dein Arbeitsplatz über dich verrät. (Infografik: JFK Binding) 1 von 7 Zur Galerie

Übrigens, auch dieser Beitrag könnte dich interessieren: 19 großartige Office-Gadgets, die das Büroleben verschönern

via theultralinx.com