Arrivo: Ex-Hyperloop-One-Manager starten eigenes Hyperloop-Startup

Der ehemalige SpaceX-Ingenieur und Hyperloop-One-Mitgründer Brogan Bambrogan hat mit Arrivo einen Rivalen für seine Ex-Firma an den Start gebracht. Das Startup will Infrastruktur und Kapseln bauen.

Hyperloop-Technologie: Arrivo betritt die Bühne

Im Juni 2016 hatte SpaceX-Ingenieur und Mitgründer und CTO von Hyperloop One Brogan Bambrogan das Unternehmen im Streit verlassen. Die übrigen Mitgründer hatten ihm vorgeworfen, Mitarbeiter abzuwerben, man traf sich vor Gericht. Jetzt hat Bambrogan mit Arrivo ein eigenes Unternehmen gestartet, das sich mit der Weiterentwicklung der von Elon Musk erdachten Hyperloop-Technologie beschäftigt.

So stellt sich Hyperloop One den futuristischen Transporttraum vor. (Foto: Hyperloop One)

Das Startup will sowohl die Infrastruktur als auch die Kapseln entwickeln und herstellen, wie das US-Tech-Magazin Recode berichtet. Transportiert werden sollen Menschen und Fracht. Arrivo hat insgesamt sechs Mitgründer, davon haben drei, David Pendergast, William Mulholland und Knut Sauer, wie Bambrogan früher als Manager für den jetzigen Rivalen Hyperloop One gearbeitet. Dazu kommen Andrew Liu, der früher bei dem Technologieunternehmen Aecom angestellt war, sowie Jadon Smith, der über zehn Jahre Erfahrung bei SpaceX verfügt.

Arrivo hat eigenen Angaben zufolge schon Kapitalgeber gefunden. Das Startup plant den Bau von zwei Teststrecken, eine davon soll sich in den USA befinden. Dazu befindet sich das Unternehmen in Gesprächen mit potenziellen Projektpartnern, wie Bambrogan Recode erzählte. Bis Juni sollen 30 weitere Mitarbeiter eingestellt werden, bis zum Jahresende soll die Zahl der Mitarbeiter auf 70 gestiegen sein. Schon in drei Jahren will Arriva eine fertige Hyperloop-Strecke an den Start bringen – wenn die Idee überhaupt als Transportmittel genehmigt wird.

Hyperloop: Arrivo-Konkurrenz ist schon weiter

Die Konkurrenz ist allerdings schon etwas weiter. Hyperloop One etwa hat bis dato schon 140 Millionen US-Dollar an Finanzierung einsammeln und einige Aufträge an Land ziehen können. Im März soll ein erster Testlauf des von dem Unternehmen entwickelten Systems erfolgen. Das zweite größere Unternehmen, das an der Umsetzung der Hyperloop-Technologie arbeitet, ist Hyperloop Transportation Technologies. Dieses Unternehmen verfügt immerhin über 30 Millionen US-Dollar an Investorengeldern und will eine Hyperloop-Verbindung zwischen Wien und Bratislava realisieren.

Mehr zum Thema:

via futurezone.at