Wikileaks-Gründer Assange enthüllt sein nächstes Ziel: Google

Wikileaks kündigt Enthüllungen gegen Clinton, den US-Wahlkampf und Google an

Wikileaks wurde am Mittwoch zehn Jahre alt. Das ist ein stolzes Alter, das Julian Assange vor allem mit neuen Enthüllungen zelebrieren will – über eine Live-Videoschaltung von seinem Londoner „Domizil“ aus kündigte er für die kommenden Wochen etliche Publikationen zu Hillary Clinton, zum US-Wahlkampf, zur Massenüberwachung und zu Google an. Moment mal, Google?

In dieser Auflistung lässt das Unternehmen zunächst aufhorchen. Dabei ist für Assange seit längerem klar, dass Google perfekt in diese Reihe passt. Sein Misstrauen gegenüber dem Suchmaschinen-Konzern lässt sich auf die Zeit zurückführen, in der Eric Schmidt als Chief Executive Officer (CEO) laut Assange enger mit der National Security Agency (NSA) und dem State Department (DOS) zusammengearbeitet hat.

Assange ist ein Anhänger des dezentralisierten Internets und ein vehementer Überwachungsgegner. Allein das macht ihn zum Google-Kritiker, jedoch hat ihn ein Treffen mit Schmidt im Jahr 2011, bei welchem die beiden Führungsfiguren über die Macht der Suchmaschine ebenso diskutierten wie über die Wirkung der Wikileaks-Veröffentlichungen, zu großer Skepsis animiert.

In seinem 2014 erschienen Buch „When Google met Wikileaks“ hat er dieses Treffen thematisiert. Dort schrieb er unter anderem, dass Google nichts weiter als eine privatisierte NSA sei und Daten sammle, wo es nur könne. Vor allem der dauerhafte Datenaustausch der Google-Server mit dem mobilen Betriebssystem Android sei für ihn problematisch, schrieb er damals.

Google habe einen ständigen Zugriff auf die Standortdaten der Nutzer, dazu die Möglichkeit zur Synchronisation von privaten Kontakten, E-Mails und sämtlichen Suchanfragen. Das alleine mache noch kein Problem aus, jedoch komme die fehlende Transparenz über die Nutzung und über die Sammlung an sich hinzu, hieß es in dem Buch.

Eric Schmidt hält Julian Assange für paranoid

Eric Schmidt war von April 2011 bis zum 10. August 2015 Executive Chairman von Google. (Foto: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com)

Assange sprach von zahllosen Verstrickungen der NSA und Google. Der Suchmaschinenkonzern hat etwaige Verbindungen zu US-Behörden und zur Regierung zwar nie wirklich abgestritten, die Rückschlüsse, die Assange in seinem Buch getroffen hat, hielt Eric Schmidt jedoch für „paranoid“. Google habe nie freiwillig mit der NSA zusammengearbeitet und kämpfe hart dafür, das auch nicht tun zu müssen, ließ er damals wissen.

Auch die Beziehung zu Hillary Clinton ist frostig und von großer Skepsis gezeichnet. Wikileaks hatte durch die US-Soldatin Chelsea Manning zugespielte Dokumente veröffentlicht, die auf Kriegsverbrechen des US-Militärs hingewiesen haben. Seitdem nutzt Assange seine Reputation, um die Außenpolitik der US-Regierung zu torpedieren. Clinton versteht das als Affront und kritisiert Wikileaks hingegen, gestohlene Dokumente ungeprüft zu veröffentlichen.

Dieser öffentlich ausgetragene Zwist hat Assange wohl dazu veranlasst, das State Department und die Arbeit Clintons, aber auch die Verbindungen der Behörde zu Google etwas tiefer zu beleuchten. Dabei fiel die Aufmerksamkeit wohl erneut auf Eric Schmidt. Laut dem Wikileaks-Gründer ist der seit einiger Zeit ein großer Unterstützer Hillary Clintons.

Wie das US-Magazin Recode schreibt, habe Schmidt beispielsweise zuletzt ein Startup gegründet, das den Clinton-Wahlkampf mit Analysen und Daten versorge. Zudem sitzt der ehemalige Google-CEO in einem Innovation Board des Pentagons, das gegründet wurde, um die Expertise und Technologien des Silicon Valleys in das US-Militär zu überführen.

Für Assange ist Google, allen voran aber der ehemalige CEO Schmidt, tief mit der US-Regierung verstrickt. Die jetzt angekündigten Enthüllungen könnten also bald brisante Details zu Tage bringen und einigen Wirbel neu entfachen. Das derzeitige Ziel von Wikileaks steht fest: Google.

