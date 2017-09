Atom: Github-Editor erreicht Version 1.20

Der beliebte Editor Atom aus dem Hause Github bringt in Version 1.20 viele Verbesserungen im Detail mit.

Die erste Neuerung in der neuen Version hat der Diff-View bekommen. Es lassen sich jetzt mehrere Views parallel anzeigen. Das Fenster für die Git-Commit-Messages wurde in seiner Usability verbessert, damit auch längere Eingaben einfach möglich sind.

Atom 1.20 bringt optische Neuerungen in der Suche

Die Projekt-Suche in Atom zeigt jetzt auch den Kontext des Treffers an. (Screenshot: Atom)

Eine optische Neuerung gibt’s in der Suche durch ein gesamtes Projekt: Neben dem genauen Treffer wird jetzt auch in den Standard-Einstellungen die gesamte Zeile hervorgehoben. In der Konfiguration lässt sich außerdem frei festlegen, wie viele Zeilen es sein sollen.

Weitere Verbesserungen im Detail hat das Package language-php erhalten. Das Syntax-Highlighting sowie die Snippet-Funktion wurden verbessert. Das CSS-Autocomplete unterstützt jetzt PostCSS und eine neue API gibt aus, ob einzelne sogenannte Docks im User-Interface ausgeblendet sind.

Die neue Version steht ab sofort zum Download auf der Website bereit. Zeitgleich zum neuen Release wurde auch die neue Beta von Version 1.21 angekündigt, die Interessierte schon testen können.

