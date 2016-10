Aufstehen wie Richard Branson: So starten erfolgreiche Menschen in den Tag

Früh aufstehen, frühstücken wie ein Kaiser und regelmäßiger Sport – das und fünf weitere Tipps verraten dir unter anderem Obama und Branson in dieser Infografik.

Die einen sind Morgenmuffel, die anderen haben bereits ihre Routine gefunden. Einer unserer t3n-Mitarbeiter schreibt in einem Artikel darüber, wie er vom Morgemuffel zum Frühaufsteher wurde. Er startet den Tag in seinem eigenen Tempo und mit Dingen, auf die er Lust hat.

Auch Richard Branson, Barak Obama, Jessica Ennis-Hill und Bruce Lee haben ihre Routinen, mit denen sie erfolgreich in den Tag starten. Diese Infografik zeigt ihre Geheimnisse:

Der frühe Vogel

Bekannt sind sie alle für frühes Aufstehen. Auch unser t3n-Redakteur schreibt in seinem Artikel, warum er um sechs Uhr aufsteht, allerdings erst gegen neun Uhr im Büro aufschlägt. Ebenfalls beschreibt die Infografik Frühaufsteher generell als positiv eingestellt sowie optimistisch, zielstrebig und lösungsorientiert. Aber wichtig ist auch ausreichend Schlaf einzuhalten. Die Qualität deines Schlafes beeinflusst deine Stimmung und dein Wohlbefinden am nächsten Tag.

Ernährung und Sport

Frühstücken wie ein Kaiser: Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und sollte nicht ausgelassen werden. Mit einem gesunden, ausgewogenen Frühstück bist du konzentrierter und hast mehr Energie für den ganzen Tag. Energie, die du auch in regelmäßigen Sport investieren solltest. Morgens ist übrigens ein guter Zeitpunkt für ein Workout, laut der Infografik regt das deine Kreativität an und senkt dein Stress-Level.

Planung

Beim Frühstück oder in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit ist der beste Zeitpunkt um dir deine To-Do-Liste für den Tag anzugucken und zu planen. Noch besser: Einen Tag zuvor planen. Wer seinen Tag strukturiert an geht und organisiert ist, hat am Ende auch mehr Zeit für sich selbst und kann Abends besser abschalten. Ein aufgeräumtes Umfeld oder auch ein ordentlicher Arbeitsplatz helfen dir dich besser zu Organisieren.

Welche weiteren Tipps und Weisheiten Richard, Barack, Jessica und Bruce haben, erfährst du mit einem Klick auf die Galerie.