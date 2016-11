Aufstiegschancen: Das brauchst du wirklich, um Chef zu werden

Einser-Abitur, guter Studienabschluss, Wortgewandtheit und gute Manieren – dass es trotzdem nicht mit dem Posten als Chef klappt, hat einen ganz einfachen Grund, wie ein Eliten-Forscher verrät.

Wer Chef sein will, muss gebildet und groß sein

Wer in Deutschland einen Posten als Chef ergattern will, braucht natürlich eine gute Bildung und Fachkenntnisse, am besten noch Auslandserfahrung oder kulturelle Interessen. Aber auch reine Äußerlichkeiten wie die Größe oder Faktoren wie Körperhaltung und Risikofreude entscheiden über den Karriereerfolg mit, wie der Soziologe und Elitenforscher Michael Hartmann im Interview mit Spiegel Online sagt. Die meisten Chefs in Deutschland sind übrigens mindestens 1,80 Meter groß.

Wer Chef werden will, braucht in Deutschland einen bestimmten „Stallgeruch“, meint ein Soziologe. (Foto: Shutterstock)

Aber selbst wer all diese Eigenschaften und Äußerlichkeiten auf sich vereinen kann, bringt es noch lange nicht zum Chef, auch wenn er oder sie es gern wollte. Denn ab einem gewissen Management-Niveau bringen viele potenzielle Mitbewerber um den Chefposten ähnliche Voraussetzungen mit. Am Ende entscheidet dann, ob der mögliche neue Chef den Entscheidern vermitteln kann, dass er zu ihnen passt, wie Hartmann ausführt.

Chef: Subtile Verhaltensmerkmale an der Spitze

„Am leichtesten fällt das allen, die sowieso aus dem gleichen Milieu kommen“, sagt der Soziologe. Deswegen gebe es auch so wenige Chefs aus Arbeiter- oder Migrantenfamilien. Ihnen fehlten bestimmte subtile Verhaltensmerkmale, die man sich nicht oder nur sehr schwer im Nachhinein aneignen könne. Und: „Je weiter oben in der Hierarchie Sie schauen, desto wichtiger ist Habitus“, erklärt Hartmann.

Gerade Aufsteiger würden oft annehmen, dass die Chefs eine Art intuitives Verständnis untereinander hätten, dass sie ein Geheimnis teilten. Daher würden sie oft verkrampft auftreten, weil sie nicht durch Fehler auffallen wollten. Die Lässigkeit fehle, woran man die Aufsteiger dann auch erkenne, erklärt Hartmann. Allerdings, so macht der Soziologe auch Vertretern der Mittelschicht oder Arbeiterklasse Mut, gebe es ein solches Geheimnis in der Regel nicht. Und in manchen Fällen könne es sogar von Vorteil sein, wenn man nicht der Elite angehöre.

