Die aufwendigsten Weihnachts-Schaufenster der Welt

Schaufenster gibt es seit rund 150 Jahren. Ihre Aufgabe: Inspiration und Produktpräsentation.Wir zeigen die schönsten Schaufenster der Welt.

Schaufenster sind so eine Art About you-Trends kombiniert mit Google-Suche für die Offline-Welt. Oder anders formuliert: Schaufenster ziehen die Menschen an, bewerben Produkte und tragen zum Branding des Händlers bei.

Ganz überzeugend macht das das spanische Kaufhaus El Corte Inglés. Das Corte Inglés de Preciados in der Nähe der Puerta del Sol in Madrid, einem der meistbesuchten Plätze der Stadt, wartet im Dezember mit einem großartigen Weihnachtsspektakel auf: Cortylandia. Jeden Abend zeigt El Corte Inglés zur vollen Stunde einen 20-minütigen Zeichentrickfilm und spult eine fulminante Lichtershow mit passender Musik ab. Das Thema wechselt von Jahr zu Jahr, dieses Jahr lautet es Coser y Cantar (Nähen und Singen). Das Kaufhaus selbst ist mit riesigen Figuren geschmückt.

Für Spanier ist Cortylandia so etwas wie für uns hier in Deutschland der Weihnachtsmarkt. Schon seit 1979 zeigt El Corte Inglés diese Show an seinem Haus in der Calle Preciados. Aufgrund des Erfolgs gibt es Cortylandia inzwischen auch an anderen El Corte Inglés-Standorten zu bestaunen. Im Schnitt lockt das Event jede Stunde rund 3.000 Menschen an. Angeblich sollen die Menschen sogar aus ganz Spanien anreisen, um Cortylandia zu sehen. Das nennen wir gelungenes Branding.

Bei Google kann man jetzt einen Schaufensterbummel durch New York machen. Macys in der Fifth Avenue in New York zum Beispiel zeigt – fast wie in einer Art Kasperletheater - wie es in der Backstube und Geschenkestation von Santa Claus abläuft. Lord & Tailor’s zeigt eine verschneite Winterwaldlandschaft mit 34 handgeschnitzten Tieren.

Zum Träumen! (Screenshots: Google Window Wonderland)

Bloomingdales in der Third Avenue lädt in seinem Schaufenster dazu ein, kunstvoll gestaltete Kronleuchter zu bestaunen. Sie sollen zu Weihnachten zugunsten der wohltätigen Organisation Child Mind Institute versteigert werden.

Perfekte Glitzerwelt (Screenshots: Google Window Wonderland)

Saks Fifth Avenue transformiert sein Schaufenster in ein Land der 1000 Freuden. Es wimmelt nur so vor in allen Farben strahlendem Candy und abgefahrener Mode. Am besten, ihr lass euch selbst inspirieren.

Das macht Lust auf Mode! (Screenshots: Google Window Wonderland)

Vielleicht findet euer Chef hier ja die ein oder andere Inspiration für euer Mitarbeiter-Weihnachtsgeschenk.

Und hier geht’s zum virtuellen Schaufensterbummel nach New York.