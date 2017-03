Augmented Reality im iPhone 8 soll zum Paradigmenwechsel führen

Brancheninsider sind überzeugt: Apple wird das iPhone 8 mit Augmented-Reality-Funktionen ausrüsten. Laut Analyst Gene Munster könnte Apple damit einen Paradigmenwechsel herbeiführen.

Apple soll iPhone 8 mit Augmented-Reality-Fähigkeiten ausrüsten

Tim Cook sprach mehrmals sein großes Interesse an der Augmented-Reality-Technologie (AR) aus und hält es für spannender als den aktuellen Trend Virtual Reality. Er ging im Februar sogar soweit zu postulieren, dass AR eine genauso relevante Idee sei wie das iPhone.

Apple-Chef Tim Cook ist AR-Fan und könnte das iPhone 8 im September mit AR-Funktionen vorstellen. (Bild: Apple)

Es gilt daher als sicher: Apple wird in diesem Jahr einen großen Vorstoß in Richtung Augmented Reality wagen und unter anderem die neueste iPhone-Generation und iOS 11 mit entsprechenden Fertigkeiten ausrüsten. Vorerst soll der Fokus auf AR-Funktionen für die iPhone-Kamera liegen. Zu den kolportierten Features gehören unter anderem die nachträgliche Anpassung der Tiefenebene, die Manipulation einzelner Bildelemente sowie die Isolierung von Foto-Elementen – beispielsweise den Kopf einer Person –, um sie mit virtuellen Effekten zu verzieren oder um 180 Grad zu drehen. Darüber hinaus wird das Unternehmen dieses Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit eine zusammen mit Carl Zeiss entwickelte AR-Brille vorstellen, die als Rechenzentrale das iPhone erfordert.

Augmented Reality: iPhone 8 soll zu einem Paradigmenwechsel in der Computing-Industrie führen

Zwei Apple-Insider – Mark Gurman von Bloomberg und der bekannte Analyst Gene Munster – sind sich derweil einig: Augmented Reality wird ein neuer Grundpfeiler in Apples Produktstrategie, das iPhone 8 wird „AR als Fundament“ besitzen, so Munster.

Munster geht außerdem davon aus, dass AR möglicherweise kurzfristig keinen großen Einfluss auf Apples Verkaufszahlen ausüben würde, die Technologie aber langfristig die Grundlage für die nächste Generation der Mensch-Maschine-Kommunikation der gesamten Techwelt darstelle. Damit steht Munster nicht allein: Auch AR- und VR-Experte Robert Scoble glaubt daran, dass damit die vierte Revolution der Mensch-Computer-Interaktion in den Startlöchern stehe.

„Augmented Reality will be the key to not just Apple's future but the future of tech.“

Apple habe mehrere Hundert Entwickler am Thema AR sitzen und hat in den letzten Monaten diverse AR-Firmen übernommen und Experten eingestellt. Apple ist aber nicht das einzige Unternehmen, das sich mit AR beziehungsweise Mixed-Reality beschäftigt. Unter anderem Konkurrent Microsoft will in diesem Jahr Windows 10 mit einem virtuellen Desktop versehen , mit dem der Nutzer seine Arbeitsumgebung mit Hilfe einer Mixed-Reality-Brille im Raum wahrnehmen und mit ihr interagieren kann. Im Unterschied zur Virtual Reality kann der Nutzer dabei seine Umgebung immer noch wahrnehmen und mit seinen Mitmenschen interagieren. Ob der verhältnismäßig alten Technologie AR in diesem Jahr der Durchbruch gelingt?

via 9to5mac.com