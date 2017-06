Nach Ausstieg Trumps aus Klimaabkommen: Elon Musk verlässt Beratergremium

Elon Musk hatte gedroht, seinen Beraterjob bei Trump zu kündigen, sollte dieser aus dem Weltklimavertrag aussteigen. Jetzt hat Musk seine Drohung wahrgemacht – und er ist nicht der einzige.

Elon Musk ist Ex-Berater von US-Präsident Trump

„Der Klimawandel ist real, das Pariser Abkommen aufzukündigen, ist weder gut für Amerika noch für die Welt“, twitterte Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk kurz nachdem US-Präsident Donald Trump seinen Plan, aus dem Weltklimavertrag auszusteigen, ausgeführt hatte. Musk, der am Mittwoch gedroht hatte, seinen Beraterjob bei Trump zu kündigen, tat am Donnerstag genau das.

Elon Musk verlässt wegen Trumps Anti-Klimapolitik dessen Beratergremium. (Foto: dpa)

Mit Musk verließ Disney-Chef Robert Iger aus Protest gegen Trumps Entscheidung gegen den Weltklimavertrag dessen Beratergremium. Iger erklärte den Schritt, ebenfalls via Twitter, damit, dass er seinen Prinzipien folgen müsse. Anders als Musk und Iger wird General-Motors-Chefin Mary Barra Trump weiter beraten. Dabei hatte der Autobauer angekündigt, weiterhin an seinem Engagement für die Umwelt festzuhalten.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2017

As a matter of principle, I've resigned from the President's Council over the #ParisAgreement withdrawal. — Robert Iger (@RobertIger) June 1, 2017

Zuvor hatten mehrere Tech-CEOs vor den möglichen Folgen für die US-Wirtschaft gewarnt. Apple hatte gemeinsam mit Adobe, Facebook, Google, Intel, Microsoft, Unilever und weiteren US-amerikanischen Firmen eine ganzseitige Anzeige in der New York Times, dem Wall Street Journal und der New York Post veröffentlicht. Darin werden Gründe genannt, weshalb ein Ausstieg aus dem Pariser Abkommen den wirtschaftlichen Interessen des Landes entgegenstehe.

Elon Musk und weitere CEOs warnten per TV

Schon seit Tagen lief zudem eine TV-Werbung, in der Trump im Namen von Elon Musk und den CEOs von 3M, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Proctor & Gamble, General Electric, Disney und weiteren Konzeren dazu aufgefordert wurde, nicht aus dem Abkommen auszusteigen. Wie seit Donnerstagabend feststeht, ohne Erfolg. Das Pariser Abkommen war 2015 von 197 Staaten unterschrieben worden, nur Syrien und Nicaragua sind nicht Teil des Vertrags. Ob die USA, wie von Trump gewünscht, einfach aus dem Vertrag aussteigen können, ist aber fraglich.

