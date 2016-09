Austauschprogramm für Galaxy Note 7: Paketdienste verweigern die Lieferung

Als hätte Samsung nicht schon genug Probleme: In den USA weigern sich die Paketdienste UPS und Fedex, defekte Galaxy Note 7 zu transportieren. Das Austauschprogramm ist derweil angelaufen.

Galaxy Note 7: Probleme beim Rücktransport

In Samsung Mobilfunkabteilung dürfte derzeit Katerstimmung herrschen. Seit den ersten Berichten über explodierende Galaxy Note 7 muss der Konzern beinahe täglich neue Hiobsbotschaften verkraften. Allein die weltweite Rückrufaktion für das Highend-Phablet etwa könnte Samsung bis zu eine Milliarde US-Dollar kosten, mögliche Klagen nicht eingerechnet. Jetzt droht neues Ungemach: Nachdem schon Fluggesellschaften die Mitnahme oder zumindest die Nutzung des Galaxy Note 7 verboten haben, weigern sich in den USA jetzt die Paketdienste UPS und Fedex, defekte Galaxy Note 7 zu transportieren.

Galaxy Note 7: Austauschprogramm in Deutschland angelaufen – spielen die Paketdienste mit? (Screenshot: Samsung.com)

Der Grund dafür sollen Sicherheitsbedenken beim Transport des Smartphones sein, wie Nutzer in einem Thread bei Reddit betonen. Demnach könne Samsung kein direktes Austauschprogramm anbieten, stattdessen sollen Kunden ihr Gerät bei einem lokalen Shop abgeben und dann ihr Geld zurück erhalten. Ein neues Smartphone stünde ihnen dann irgendwann in der Zukunft offen. Damit stehen zumindest in den USA Galaxy-Note-7-Käufer im Regen, die das Gerät direkt beim Hersteller via Samsung.com gekauft haben. Samsung hat mittlerweile für nächste Woche eine Lösung des Problems angekündigt. Wie die aussehen wird, ist nicht bekannt.

In Deutschland ist noch nichts von möglichen Problemen bei der Rücksendung defekter Geräte bekannt. Ähnliche Probleme könnten auch Nutzer betreffen, die bei Online-Shops bestellt haben und nun ihr Smartphone umtauschen wollen. Derweil hat Samsung das weltweite Austauschprogramm für das explosionsgefährdete Galaxy Note 7 gestartet, vorerst in Südkorea und einigen europäischen Ländern, wie Spiegel Online berichtet. In Deutschland können Nutzer ihren Umtauschwunsch über diese Website kundtun. Dort findet sich neben weiterführenden Informationen ein Webformular. Das Austauschprogramm habe begonnen, heißt es da.

Galaxy Note 7: Erste Klage eingereicht

Samsung hatte innerhalb der ersten zwei Wochen vor dem Verkaufsstopp weltweit rund 2,5 Millionen Galaxy Note 7 verkauft. Das Unternehmen erwarten Kosten von mindestens einer Milliarde US-Dollar, einige Analysten gehen sogar von bis zu fünf Milliarden US-Dollar aus. Noch teurer könnte es werden, wenn von Explosionen betroffene Nutzer oder Verbraucherschutzorganisationen klagen. In Florida etwa hat ein Mann, dessen Note 7 ihm in der Hosentasche explodiert und schwere Verbrennungen hervorgerufen haben soll, Klage gegen Samsung eingereicht. Zudem drohen Kunden wegen der Probleme zur Konkurrenz abzuwandern, was sich langfristig ebenfalls sehr negativ auswirken könnte.

via www.sammobile.com