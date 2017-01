Nicht nur Elektroflitzer: Auto- und Ölfirmen gehen auf Kuschelkurs mit der Brennstoffzelle

13 Unternehmen aus der Auto-, Öl- und Gasindustrie haben sich zum „Hydrogen Council“ zusammengeschlossen. Ziel: Wasserstoffautos mit Brennstoffzelle gegen Elektroautos ins Rennen zu führen.

Namhafte Firmen werfen sich für Brennstoffzelle in die Bresche

Die angekündigte Wasserstoffrevolution lässt weiter auf sich warten. Wasserstoffautos mit Brennstoffzelle sind viel zu teuer, es gibt noch kein gut ausgebautes Tankstellennetz. Das könnte sich schon bald ändern, wenn es nach den Vorstellungen von insgesamt 13 Auto- und Energiekonzernen geht, die sich zum „Hydrogen Council“ zusammengeschlossen haben. Die Firmen wollen Wasserstoff als Schlüssellösung bei der anstehenden Energiewende positionieren, wie es in einer entsprechenden Mitteilung im Rahmen des World Economic Forum in Davos heißt.

Wasserstoff-Autos mit Brennstoffzelle: Geplanter Ausbau der Infrastruktur. (Grafik: Hydrogeneurope.eu)

Zu den in dem Council vertretenen gehören die Autobauer Toyota, Daimler, BMW und Hyundai sowie die Energiekonzerne Linde, Shell und Total. Die Unternehmen investieren schon jetzt nach eigenen Angaben zusammen 1,4 Milliarden Euro in den Bereich Entwicklung und Kommerzialisierung von Wasserstoff und Brennstoffzelle. Jetzt will die Phalanx der Branchengrößen auch politische Entscheidungsträger, internationale Organisationen und die Gesellschaft von den Vorteilen der Technologie für die Zukunft der Mobilität überzeugen.

Wasserstoffauto: Brennstoffzelle treibt Motor an

Wie dedizierte Elektroautos wie Teslas Model S haben auch Wasserstoffautos mit Brennstoffzelle wie der Toyota Mirai einen Elektromotor. Dieser wird allerdings nicht durch Akkus angetrieben, sondern von dem in der Brennstoffzelle mittels Wasserstoff erzeugten Strom. Das Gas Wasserstoff muss allerdings eigens hergestellt werden – einer der Kritikpunkte an der Technologie. Dafür versprechen Wasserstoffautos eine höhere Reichweite als Elektroautos. Auch das Tanken geht schneller.

Dafür müssten allerdings ausreichend entsprechend ausgerüstete Tankstellen vorhanden sein. Daher ist auch der Ausbau der Infrastruktur eines der Ziele des „Hydrogen Council“. Das könne die Industrie aber nicht alleine schaffen, betonte Benoît Potier, CEO von Air Liquide, einem der in dem Zusammenschluss vertretenen Unternehmen. Und weiter: „Wir fordern die internationale Politik heute auf, sich für Wasserstoff auszusprechen, damit wir gemeinsam unsere Klima-Ambitionen erfüllen und dem sich entwickelnden Wasserstoffökosystem Antrieb verleihen können.“

