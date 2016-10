Automatische Aufgabenerkennung: Fireflies verwandelt Mails und Chats in neue Tasks

Die Browser-Erweiterung Fireflies.ai nutzt künstliche Intelligenz, um automatisch in Chat-Konversationen und E-Mails neue Tasks zu erkennen und abzuspeichern.

Fireflies.ai: Aufgaben direkt in euren Slack-Chats und E-Mails erkennen

Egal ob per E-Mail oder einem Team-Messenger wie Slack: In unserem Arbeitsalltag kommunizieren wir viel. Aus den Gesprächen über unsere Arbeit entstehen auch immer wieder neue Aufgaben, die abgearbeitet werden müssen. Statt diese Tasks händisch in der To-do-Listen-App eurer Wahl zu notieren, gibt es mit Fireflies.ai jetzt auch eine Chrome-Erweiterung, die diesen Prozess automatisieren soll.

Fireflies.ai arbeitet im Hintergrund und soll dank Natural Language Processing und maschinellem Lernen in der Lage sein, Aufgaben in Chat- und Mail-Konversationen erkennen. Wann immer ihr also einem Kollegen versprecht, etwas zu tun, schlägt euch die Erweiterung einen entsprechenden Task vor. Sollte das nicht automatisch funktionieren, könnt ihr den entsprechenden Teil eurer Konversation auch markieren und nachträglich einen Task dafür anlegen. Auf diese Art soll die Software auch zukünftige Aufgaben besser erkennen können.

Sollten die Algorithmen von Fireflies.ai eine Aufgabe nicht automatisch erkennen, könnt ihr sie manuell hinzufügen. (Screenshot: fireflies.ai)

Fireflies.ai: Beta kann jetzt verwendet werden

Derzeit befindet sich Fireflies.ai in einer offenen Beta-Phase. Leider versteht die Chrome-Erweiterung derzeit nur englischsprachige Konversationen. Außerdem sind die Erkennungsfunktionen derzeit noch recht eingeschränkt. Je mehr Nutzer das Tool verwenden, desto besser soll die Software aber funktionieren. Außerdem sollen später weitere Sprachen unterstützt werden.

Aus Datenschutzsicht sei an der Stelle darauf hingewiesen, dass Fireflies.ai funktionsbedingt Zugriff auf die Inhalte von allen Chrome-Tabs hat. Außerdem müsst ihr der App Zugriff auf euer Google-Konto geben. Ihr könnt in den Einstellungen lediglich festlegen, ob Fireflies.ai Informationen aus euren Konversationen verwenden darf, um die Erkennung zu verbessern.