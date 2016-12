Autonom fahrende Busse: Deutsche Bahn startet Testfeld in Berlin

Die Deutsche Bahn hat am Freitag ein neues Testfeld für autonome Busverkehre in Berlin vorgestellt. Als Prototyp-Fahrzeug kommt der Bus „Olli“ des US-Startups Local Motors zum Einsatz.

Deutsche Bahn testet autonomen Busverkehr

Deutsche-Bahn-Chef Rüdiger Grube und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt haben am Freitag in Berlin ein neues Testfeld der Deutschen Bahn für autonome Busverkehre vorgestellt. In den kommenden Monaten soll auf dem Gelände des Euref-Campus ein autonomer Buslinienbetrieb getestet werden. Dabei setzt die Deutsche Bahn (DB) auf den Kleinbus „Olli“, der vom US-Startup Local Motors gebaut wird. In Leipzig läuft ein ähnliches DB-Projekt mit einem Fahrzeug der Firma Easymile.

Deutsche Bahn stellt ersten autonom fahrenden Busverkehr in Deutschland vor. (Bild: Deutsche Bahn)

Erste Pilotprojekte im öffentlichen Raum sollen im kommenden Jahr starten. „Mit unserem Testbetrieb wollen wir demonstrieren, dass wir unser großes Know-how als Mobilitätsanbieter bereits heute mit neuen Technologien so bündeln können, dass der Kunde davon profitiert“, sagte Grube. Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass autonome Fahrzeuge den Mobilitätsmarkt revolutionieren würden. Der Konzern wolle mit dem Projekt Erfahrungen sammeln, „um die Vorreiterrolle in Deutschland weiter voranzutreiben“, so Grube in einer entsprechenden Mitteilung.

In dem kleinen Berliner Bus gibt es acht Sitzplätze und ein Tablet zur Steuerung. DB-Mitarbeiter sollen die Busse testen und Feedback geben. Während der Kleinbus in Berlin derzeit nur mit sechs bis acht Kilometer pro Stunde unterwegs ist, schafft das Leipziger Pendant schon 30 Stundenkilometer. Nach Abschluss der Tests sollen die autonomen Busse mit 60 Kilometern pro Stunde durch verschiedene Städte fahren, wie Welt.de berichtet.

Deutsche Bahn erprobt vernetzte LKW-Kolonnen

Neben den autonomen Bussen arbeitet die Deutsche Bahn mit der Tochter DB Schenker und dem Hersteller MAN an der Erprobung von vernetzten LKW-Kolonnen (Platooning). 2018 soll eine solche LKW-Kolonne auf dem digitalen Testfeld auf der Autobahn A9 unterwegs sein. Auf dem DB-Schenker-Werksgelände in Nürnberg sollen autonom fahrende LKW eingesetzt werden. In die Digitalisierung, zu der auch der Bereich autonomes Fahren gehört, will die DB bis 2018 rund eine Milliarde Euro stecken. Zusätzlich sollen 50 Millionen Euro an Startups ausgeschüttet werden.

