Autonomes Fahren: 100 Mini-Vans von Chrysler sollen die Waymo-Flotte bereichern

Gleich 100 Fahrzeuge will Chrysler an den Start bringen. Jetzt konnte nicht nur ein erster Blick auf das Auto geworfen werden, es wurden auch neue Details zu weiteren Schritten bekannt.

Erst vor wenigen Tagen erfuhren wir von Waymo. Google – oder besser gesagt: Alphabet – hat sein Moonshot-Projekt für selbstfahrende Autos in ein eigenständiges Unternehmen ausgelagert. Unter diesem Namen wird man also weiter an autonom fahrenden Autos arbeiten, wobei als Ziel gilt, diese Fahrzeuge möglichst schnell regulär auf die Straße zu bekommen – und nicht etwa, ein komplett eigenes Auto zu entwickeln.

Vollkommen autonomes Fahren möglich

Google hat bereits mit mehreren Partnern zusammen am autonomen Auto gearbeitet. Schon vor dem Waymo-Start wurde Fiat Chrysler als neuer Verbündeter bestätigt und der Mini-Van Chrysler Pacifico soll die Waymo-Flotte bereichern. Jetzt wurde es diesbezüglich konkret, denn Fiat Chrysler verkündete, dass man gleich 100 Fahrzeuge des neuen Chrysler Pacifico mit der Waymo-Technologie präpariert habe.

(Foto: Techcrunch) 1 von 6 Zur Galerie

Voll bestückt mit entsprechendem Computer, Sensoren, Kameras etc. sind die Hybrid-Wagen in der Lage, vollkommen autonom zu fahren und werden bereits Anfang 2017 an Waymo geliefert. Auch einen Blick auf das Fahrzeug konnte man werfen. Neulich berichtete Bloomberg auch bereits über die Pläne für diese Flotte. Immer häufiger entwickeln die Hersteller nicht nur neue Fahrzeuge, sondern haben auch Strategien im Blick, wie das urbane Leben mit Automobil künftig optimiert werden soll. Waymo und Fiat Chrysler stellen da keine Ausnahme dar, denn die 100 Mini-Vans sollen im Rahmen eines Ride-Sharing-Dienstes noch im nächsten Jahr eingesetzt werden.

Fraglich ist, ob es bei nur 100 Autos bleibt

Alphabet/Waymo selbst äußert sich dazu noch nicht, aber wie es bei Bloomberg heißt, werden diese Autos dann als teilautonome Fahrzeuge auf den Straßen zu sehen sein. Je nachdem, wie groß angelegt dieses Projekt anlaufen soll, wird Fiat Chrysler – oder vielleicht auch ein anderer Hersteller – jedoch noch weitere Fahrzeuge liefern müssen. Zumindest ist es schwer vorstellbar, dass man einen solchen Dienst mit lediglich 100 Autos auf die Straße bringen kann.

Passend zum Thema: Kooperation mit Fiat Chrysler: Amazon verkauft jetzt auch Autos, Zweiter neuer Stromer von VW: Ein Microbus auf MEB-Basis und Hohe Luftbelastung: Fahrverbote in deutschen Städten und Rußpartikelfilter geplant.