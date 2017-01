Autonomes Fahren: Daimler und Uber kooperieren bei selbstfahrenden Autos

Im Spätsommer 2016 hatte Uber Tests mit selbstfahrenden Autos gestartet und dabei auf Volvo-SUVs gesetzt. Jetzt will Daimler auf der Uber-Plattform autonom fahrende Mercedes-Benz-Pkw anbieten.

Autonom fahren: Daimler verbündet sich mit Uber

In der US-Stadt Pittsburgh hatte Uber im August testweise die Beförderung von Fahrgästen mit selbstfahrenden Autos von Volvo (XC90) begonnen. Medienberichten zufolge sei es dabei aber immer wieder zu Zwischenfällen gekommen. In San Francisco waren Ubers Tests mit autonom fahrenden Autos im Dezember von den Behörden ausgebremst worden. Allen Widrigkeiten zum Trotz bleibt Uber in puncto autonomes Fahren auf Kurs. Jetzt hat der Taxidienst eine Partnerschaft mit Daimler verkündet.

Selbstfahrende Autos: Uber holt Daimler mit ins Boot. (Bild: Uber)

Anders als Volvo wird der deutsche Autobauer aber nicht einfach seine selbstfahrenden Mercedes-Benz-Pkw an Uber liefern, sondern die Fahrzeuge über Ubers Service-Plattform anbieten. Die beiden Unternehmen haben dazu eine Absichtserklärung unterschrieben. „Als Erfinder des Automobils wollen wir auch beim autonomen Fahren ganz vorne dabei sein – einem der faszinierendsten Aspekte bei der Neuerfindung der Mobilität“, sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche.

Daimler nutzt Uber-Plattform für eigene autonom fahrende Autos

Daimler ist damit der erste Automobilhersteller, der die Uber-Plattform für seine autonom fahrenden Autos nutzen will. Die Plattform steht weiteren Anbietern offen. Uber habe das Potenzial von selbstfahrenden Autos bei der Verkehrssicherheit erkannt. Für die Umsetzung der Strategie des autonomen Fahrens sei das Unternehmen aber auf Partner aus der Automobilbranche angewiesen, erklärte Uber-Chef Travis Kalanick in einem Blogeintrag.

Beide Unternehmen wollen im Rahmen der Zusammenarbeit auch von den Kompetenzen des jeweils anderen profitieren. Daimlers neue Mercedes-Benz-E-Klasse ist nach Konzernangaben das weltweit erste Serienfahrzeug, das eine Testlizenz für autonomes Fahren im US-Bundesstaat Nevada erhalten hat. Zudem ermöglicht das Highway-Pilot-Systems des Konzerns ein teil-automatisiertes Fahren. Uber testet weiter selbstfahrende Pkw auf US-Straßen. Das von Uber übernommene Startup Otto arbeitet darüber hinaus an selbstfahrenden Pkw.