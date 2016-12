Ex-iPhone-Hacker Geohot macht Autopilot-Projekt Open Source

Vor einem Monat hat der Hacker George Hotz, bekannt als Geohot, sein Autopilot-Projekt Comma One eingestellt. Jetzt hat er seine Ansätze zum autonomen Fahren als Open-Source-Projekt veröffentlicht.

Autopilot-Projekt von Geohot wird Open Source

Als 17-Jähriger hatte der Hacker George Hotz, der auch als Geohot bekannt ist, mit dem ersten iOS-Jailbreak für Aufsehen gesorgt und später auch die Playstation 3 entsperrt. Zuletzt sorgte Hotz mit einem System für autonomes Fahren für Aufsehen. Bevor der angeblich serienreife Nachrüstsatz auf den Markt kommen konnte, hatte der exzentrische Hacker das dahinterstehende Autopilot-Projekt Comma One gestoppt. Jetzt hat Geohot die von ihm entwickelten Ansätze zum autonomen Fahren als Open Source veröffentlicht.

Autopilot-Projekt: Geohot goes Open Source. (Screenshot: Youtube, Techcrunch/t3n)

Für den Schritt in Richtung Open Source mitverantwortlich dürften die juristischen Probleme sein, die ihn wohl in den kommenden Wochen erwartet hätten. Denn der Grund für das angekündigte Aus des DIY-Kits für selbstfahrende Autos war laut Hotz ein Brief der US-Straßenverkehrsbehörde NHTSA. Darin wurde der Hacker aufgefordert, einige Sicherheitsfragen zu seiner Autopilot-Lösung zu beantworten. Weil Hotz offenbar keine Lust hatte, sich mit Regulatoren und Anwälten herumzuschlagen, wurde das Projekt kurzerhand für tot erklärt.

Geohots Autopilot genauso gut wie der von Tesla?

Die Wiederauferstehung findet jetzt auf Github statt, wo Hotz die Alpha-Version seiner Software „Open Pilot“ unter MIT-Lizenz veröffentlicht hat. Diese sorgt derzeit dafür, dass der Abstandsregeltempomat (ACC) und das Spurhalteassistenzsystem (LKAS) bei Hondas und Acuras funktionieren. In diesem Punkt sei der Autopilot so gut wie jener von Tesla und besser als jene anderer Hersteller, heißt es auf der entsprechenden Github-Seite.

Ebenfalls auf Github veröffentlicht wurde die Beschreibung für die Plattform Neo, die der Kommunikation zwischen Mobilgerät und Fahrzeug dient. Ursprünglich wollte Hotz alias Geohot mit seinem Projekt die Autopilot-Funktion von Tesla übertrumpfen. Das fertige System sollte nur 1.000 US-Dollar kosten und in jedem modernen Auto eingebaut werden können.

via www.heise.de