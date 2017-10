Banking Exchange 17: Das Experten-Event für Banken und Fintechs

Anzeige

10Am 19. Oktober 2017 findet in Frankfurt am Main die Banking Exchange (BEX) statt. Das hochkarätig besetzte Invite-Only-Event soll sich als Leitkonferenz für die deutsche Banking- und Fintech-Szene entwickeln.

Auf vielen Konferenzen zum Thema Payment und Finanzen bleiben Themen zu konkreten Banking-Lösungen außen vor. Branchen-Spezialisten sind in ihrem Arbeitsumfeld meist allein auf weiter Flur und haben nur selten die Möglichkeit, sich auszutauschen. Hier setzt die Banking Exchange (BEX) an: Sie soll das neue Event der Banking- und Fintech-Szene werden und findet am 19. Oktober 2017 zum ersten Mal statt – mitten in Frankfurt, dem Herzen der deutschen Banking-Branche.

Gebündeltes Know-how, echter Mehrwert für Entscheider

Auf der Banking Exchange bekommen über 150 handverlesene Gäste und Banking-Experten die Möglichkeit, sich über wirklich innovative Themen zu unterhalten, mit offenen Augen und offenem Mindset in den Austausch zu gehen, nachhaltige Diskussionen zu führen und wichtige Partnerschaften und Handlungsansätze für die Zukunft anzulegen.

Die zahlreichen Keynotes und Panels der Veranstaltung stehen insbesondere im Zeichen der aktuellen Entwicklungen der Fintech- und Bankenbranche, kompetent präsentiert von führenden Köpfen der Szene. Dabei sind unter anderem folgende Speaker:

Martin Christahl, Bereichsleiter Vertriebsmanagement & Geschäftsfeldentwicklung Unternehmerkunden bei der Commerzbank AG

Doris Dietze, Referatsleiterin für den Bereich Digital Finanztechnologien, Zahlungsverkehr und Finanzsanktionen im Bundesministerium der Finanzen

Tilo Hacke, Mitglied im Vorstand der Deutschen Kreditbank AG

Matthias Kröner, CEO & Chairman of the Executive Board der Fidor Bank

Jens Obermöller, Leiter des Kompetenzreferats „IT-Sicherheit im Finanzsektor“ bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Auch die Location genügt höchsten Ansprüchen: Das „Oosten” liegt direkt am Main und bietet spektakuläre Ausblicke in allen Räumen. Hier findet nicht nur die Konferenz, sondern auch eine anschließende Abendveranstaltung mit Gelegenheit zum ausführlichen Networking statt.

Die Banking Exchange im Überblick

Auf der Banking Exchange tauschen sich Experten aus der Banken- und Fintech-Szene über Trends und Entwicklungen der Branche aus. (Foto: Banking Exchange)

Datum und Ort

19. Oktober 2017

Oosten, Mayfarthstraße 4, 60314 Frankfurt am Main

Themen

Banking

Fintech

Payment

