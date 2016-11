Von der Sparkasse zur Deutschen Bank: Dieser Banking-Trojaner hat auch deutsche Bankkunden im Visier

Eine Variante des Banking-Trojaners GM Bot zielt jetzt auf Bankkunden von mehr als 50 Kreditinstituten aus aller Welt ab. Auch zehn Banken aus Deutschland sind dabei.

Banking-Trojaner: Android-Malware will euer Geld

Ein unter dem Namen GM Bot, Acecard, SlemBunk oder Bankosy bekannter Banking-Trojaner versucht Bankkunden aus aller Welt um ihr Geld zu bringen. Mittlerweile sollen Varianten der Android-Malware existieren, die gezielt auf Bankkunden von 50 internationalen Kreditinstituten abzielen. Darunter befinden auch insgesamt zehn deutsche Banken. Das berichtet der Anti-Viren-Hersteller Avast.

Die Schadsoftware tarnt sich als harmlose App und täuscht Nutzer, indem sie den Login-Screen einer Banking-App mit einem gefälschten Login-Bildschirm überdeckt. So sollen die Login-Daten der Nutzer abgefangen werden. Außerdem kann die Malware die SMS einer Bank abfangen, die für die Zwei-Faktor-Authentifizierung genutzt wird. Anhand der Informationen können die kriminellen Hintermänner dann Geld von den kompromittierten Konten abheben.

GM Bot: Der Banking-Trojaner versucht Kunden der Sparkasse und neun weiterer Kreditsinstitute auszutricksen. (Foto: Heiko Kueverling / Shutterstock.com)

Banking-Trojaner zielt auf die Kunden dieser deutschen Kreditinstitute ab

Nach Informationen von Avast versucht die Schadsoftware die Kunden der folgenden Kreditinstitute abzuzocken:

Deutsche Bank

ING DiBa

DKB

Sparkasse

Comdirect

Commerzbank

Consorsbank

Volksbank Raiffeisen

Postbank

Santander

Wie es aussieht könnten aber demnächst noch mehr Banken betroffen sein. Der Quellcode der Schadsoftware ist frei verfügbar und wird von Kriminellen immer wieder um weitere Banken und neue Schadfunktionen erweitert. So hat die Intel-Tochter McAfee auch eine Variante des Android-Trojaners gefunden, die Nutzer dazu bringen soll, die Vorder- und Rückseite ihres Ausweises abzufotografieren.

Android-Nutzer sollten wie immer extrem vorsichtig sein, wenn sie Software aus unbekannten Quellen herunterladen. Wer auf Nummer sicher gehen will deaktiviert die Möglichkeit, Apps von einem anderen Ort als Googles Play-Store zu installieren. So sollten ihr und eure Bankgeschäfte einigermaßen sicher vor neugierigen Dritten sein. Eine Garantie gibt es aber auch hier nicht, da in der Vergangenheit auch im Play-Store schon schädliche Apps aufgetaucht sind.

