Bargeld ade: Die t3n-TV-Tipps zum Wochenende

Machen wir uns nichts vor: Die anstehenden Wahlen sind zurecht das vorherrschende Thema in den Medien – und auch in den Mediatheken überpräsent. Wir hätten da trotzdem noch mehr Themen anzubieten.

Infokrieg im Netz – Trolle, Hacker und Fake News im Wahlkampf

Wie anfällig sind die Bundestagswahlen 2017 für Manipulation? In der ARD-Mediathek findet ihr die Sendung mit dem Schwerpunkt Fake News, Hackerangriffe und Propaganda. Hier könnt ihr euch die Reportage ansehen.

Ohne Bargeld in die Zukunft?

In anderen Ländern ist es schon längst selbstverständlich, Kaffee und Kaugummis mit Kreditkarte zahlen zu können. In Deutschland sieht die Lage immer noch deutlich anders aus: Auswärts essen ist oft verbunden mit der Frage, ob überhaupt mit Karte gezahlt werden kann – und nicht einmal das ist überall möglich. Wie würde eine Zukunft aussehen, in welcher der Mensch nicht mehr auf die lästigen Scheine und Münzen angewiesen ist? Die ganze Sendung gibt es bei 3sat.

Risiko Elektroauto – Stromnetz am Limit?

Zulassungsverbote für Benziner und Diesel sind keine Utopie mehr. Aber auch zu viele Elektroautos würden das deutsche Stromnetz drastisch überlasten. t3n hat sich hier bereits damit beschäftigt, welche Hersteller Elektroautos planen – und zu welchen Konditionen. Auch das ZDF hat sich genauer mit dem „Risiko Elektroauto“ befasst und einen Vergleich zu anderen Ländern gezogen.

Grundeinkommen für alle: Fair oder ungerecht?

Während vor einigen Wochen wieder tausende Menschen auf ein bedingungsloses Grundeinkommen bei der offiziellen Verlosung hingefiebert haben, können andere den Hype nicht verstehen und hinterfragen das System. Wie sehen die Vor- und Nachteile aus, wenn jeder Mensch monatlich 1.000 Euro erhält? ZDF Zoom hat sich umgehört und die verschiedenen Meinungen hier gesammelt.

Zu den TV-Tipps der letzten Woche gelangst du hier.

Ebenfalls spannend: