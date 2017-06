Schnäppchen: Bastler baut flinken Hackintosh für nur 70 Dollar

Ein Bastler hat einen Hackintosh gebaut, der es mit aktuellen Macbooks durchaus aufnehmen kann. Die Hardware dafür hat ihn nur 70 US-Dollar gekostet. Wie das funktioniert, zeigt ein Video.

Hackintosh: Bastler brauchte nur 70 Dollar

Snazzy-Labs-Bastler Quinn Nelson hat einen Hackintosh gebaut, für dessen Hardware er nur 70 US-Dollar ausgegeben haben will. Bei einem Hackintosh handelt es sich um einen Computer, auf den Apples macOS angepasst wird. Nelson bezeichnet das von ihm gebastelte Gerät als „Crapintosh“, was darauf anspielen soll, dass die Hardware quasi von den virtuellen Schrottplätzen im Internet besorgt wurde.

So viel soll die Hardware für den Hackintosh gekostet haben. (Screenshot: Youtube/Snazzy Labs/t3n.de)

Das selbstgestellte Ziel, einen Hackintosh mit einem Hardware-Budget von 100 Dollar zu bauen, hat der Youtuber in jedem Fall erreicht. Allerdings kam Nelson dabei die PC-Austauschpraxis seiner Uni zugute. Dort werden die Computer alle fünf Jahre ausgetauscht, egal, ob sie funktionieren oder nicht. Den Tower inklusive Motherboard, Intelprozessor und vier Gigabyte Arbeitsspeicher konnte der Bastler daher für nur 30 Dollar kaufen. Nvidia-Grafikkarte und Samsung-SSD schlugen mit weiteren 40 Dollar zu Buche.

Hackintosh kann auch 4K-Videos schneiden

In einem Youtube-Video erklärt Nelson, wie er das Schnäppchen-Gerät Stück für Stück zusammengebaut hat und wie gut der Computer funktioniert. Laut dem Bastler lässt sich das mit aktueller macOS-Version ausgestattete Gerät sogar zum Schneiden von 4K-Videos und zum Zocken einigermaßen aktueller Spiele nutzen. Die von Nutzern normalerweise alltäglich verwendete Software sollte sowieso darauf laufen.

In einigen in dem Video gezeigten Benchmark-Tests konnte der „Crapintosh“ zumindest beinahe mit aktuellen Macbook- und Mac-Modellen mithalten. Das selbstgebastelte Gerät soll demnach sogar besser performen als das 13-Zoll-Macbook-Pro von 2016. Inwieweit ein solches Gerät den Originalen in Sachen Performance tatsächlich gewachsen ist, müsste aber wohl ein langfristiger Einsatz und steter Vergleich in mehr Benchmarks zeigen.

