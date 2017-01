Baukasten-Shopsystem Branchbob: Was es kann, was es nicht kann

Ende 2016 ist ein neues Baukasten-E-Commerce-System gestartet: Branchbob. Das Versprechen: Ohne technisches Know-how in vier einfachen Schritten eine digitale Ladenfläche erstellen.

Einen Online-Shop zu erstellen kann eine komplexe Angelegenheit sein. Branchbob ist angetreten, den Anfang so einfach wie möglich zu machen. Branchbob konkurriert dabei mit Anbietern wie Jimdo oder Shopify.com. In einem Interview zum Baukasten-Shopsystem gegenüber Deutsche Startups behauptet Branchbob-Gründer Marc Köhler, sie seien „derzeit einzigartig, was das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die Rechtssicherheit betrifft.“ Schwachpunkte sind dafür die Uniformität des Layouts und die Suche.

Mit dem Baukasten-Shopsystem in 4 Schritten und ein paar Stunden Zeitaufwand zum fertigen Online-Shop

Schritt 1 – Ladenfläche gestalten: Hier werden Farben und Logo festgelegt. Und wie es sich für einen modernen Online-Shop gehört, unterstützt das Baukasten-System Responsive Design. Der Nachteil von Baukasten-Systemen wie Branchbob: Jeder Shop, der den Baukasten verwendet, ähnelt im Design eurem Shop. Eine individuelle Optik ist nicht möglich.

Schritt 2 – Online-Shop mit Produkten füllen: Es ist der aufwändigste Teil: Je nachdem, wie viele Produkte du hast, kannst du sie hier samt allen Varianten ablegen und verschiedenen Gruppen und Kategorien zuweisen. Die Anzahl der Produkte ist nicht begrenzt.

Schritt 3 – mit dem Verkauf starten: Sind Schritt eins und zwei erledigt, kannst du online, mobil oder über Social Media verkaufen. Dazu lässt sich das Shop-System mit Social-Media-Accounts verbinden.

Schritt 4 – Bestellungen verarbeiten: Branchbob schickt für jede Bestellung eine E-Mail. Den Versand erledigst du über Apps, die zusätzlich in den Shop integriert werden können. Es stehen Apps aller großen Versanddienstleister zur Verfügung. Die Kunden können ihre Sendungen verfolgen und bleiben somit immer auf dem Laufenden.

So legt ihr Produkte im Baukastensystem Branchbob an. (Screenshot: Branchbob)

Apps für Payment und Marketing

Neben den Logistik-Apps erlaubt das System auch eine Anbindung an Payment-Systeme oder Marketing-Tools. Eine Besonderheit ist jedoch das Thema Rechtssicherheit: Branchbob bietet hierzu einen eigenen Bereich, wo ihr alle rechtlich notwendigen Dokumente anlegen könnt. Um Rechtssicherheit zu garantieren, arbeitet Branchbob mit einer IT-Rechtskanzlei zusammen. Neben dem Impressum solltet ihr auf alle Fälle eure Warenkorb- und Checkout-Seiten kurz durchleuchten lassen, ob ihr alle rechtlich notwendigen Informationspflichten erfüllt.

So sieht die Oberfläche im Baukasten-Shopsystem Branchbob aus (Screenshot: Branchbob)

Woran es dem Shop-System ebenfalls mangelt, ist eine komplexe Suche. Sie durchsucht nur die Artikeldaten. Die Shop Suche basiert auf den Artikeldaten, die in branchbob unter „Meine Produkte“ angelegt oder per CSV importiert werden und dann im Shop veröffentlicht werden. Zudem fehlt eine Blogfunktion im Shop - gerade für kleine Anbieter ein Differenzierungsmerkmal.

Baukasten-Shopsystem Branchbob: Das kostet es

Das Branchbob-Baukasten-System ist kostenlos. Es gibt keine Setup-Kosten oder monatliche Gebühren. Branchbob verdient, wenn der Shopbetreiber ein Produkt verkauft und nimmt dafür 1,5 Prozent des Verkaufspreises.

