Bedingungsloses Grundeinkommen für alle! Die t3n TV-Tipps zum Wochenende

Es gibt den bösen Satz, den niemand hören will: „Ist das eigentlich Absicht, dass du noch eine Myspace-Seite hast?“ Und während du jetzt über vergangene Postings grübelst, gibt es hier die TV-Tipps.

1.000 Euro für alle: Ist ein bedingungsloses Grundeinkommen realistisch?

1.000 Euro. Jeden Monat, für jeden Bürger: Das klingt verlockend, doch ist die Umsetzung in Deutschland überhaupt realistisch? Das Team von WDR360 ist dieser Frage auf den Grund gegangen. Finnland ist ein Vorreiter und testet das bedingungslose Grundeinkommen jetzt mit 560 Euro, in der Schweiz hat die Mehrheit im vergangenen Jahr dagegen gestimmt. Auch Götz Werner, Gründer der Drogeriekette dm, äußert sich zu dem Thema und erläutert die Vor- und Nachteile.

Industrie 4.0: Ist Europa abgehängt?

Dass Mensch und Roboter zusammen arbeiten, ist inzwischen nichts Neues mehr. Doch auch fernab vom Silicon Valley wird emsig an der Digitalisierung gearbeitet. Diese Dokumentation liefert unter anderem einen Blick auf die Logistik und die Betriebe in Deutschland, die sich mit der Digitalisierung befassen und sich diese zu Nutze machen wollen. Das halbstündige Video könnt ihr euch hier ansehen.

Unser digitales Gedächtnis: Die Speichermedien der Zukunft

Wer macht heutzutage eigentlich noch klassische Sicherheitskopien auf externen Festplatten oder USB-Sticks? Das werden zwar noch einige Menschen sein – die Tendenz geht jedoch zu dauerhaften Speichermedien: Aktuelle Forschungsprojekte befassen sich mit den künftigen Möglichkeiten. Geht der Weg zu DNA oder zurück zu Zettel und Stift? Zum Video aus der Arte-Mediathek geht es hier.

Die Makerbewegung: Mit 3D-Drucker und Lasercutter die Welt verändern

Maker – das sind laut dem BR Programmierer und Bastler, denen Profit nicht sonderlich wichtig ist. Im Campus Magazin werden die neuen studentischen Gründer Laurin, Jonas und Navina vorgestellt: Was treibt sie an und wie kamen sie von der Idee zum Ergebnis? Die Protagonisten wollen die Elektromobilität revolutionieren und ihr Projekt via Crowdfunding finanzieren. Das Kurzvideo findet ihr hier.

Jan Böhmermann: PRISM Is A Dancer

Na? Weißt du eigentlich noch, was du 2009 auf Myspace gepostet hast? Jan Böhmermann hat sich mit PRISM Is A Dancer ein kleines Format geschaffen, in dem sein Team die komplette Internetvergangenheit seiner Gäste unter die Lupe nimmt – und da kommt so einiges ans Licht. Die Scham ist bei den Kandidaten fast immer groß – und das gefundene Material nicht nur urkomisch aufbereitet, sondern auch eine Lehre, vorsichtiger mit seinen Daten im Netz umzugehen. Die Playlist zur gestrigen Sendung findest du auf Youtube.

