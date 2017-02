PHP, C++ oder Java? Nach diesen Programmierer-Skills sucht der Arbeitsmarkt

Welche Programmiersprachen sollten Talente lernen, wenn sie auf dem Arbeitsmarkt begehrt sein wollen? Eine Untersuchung gibt Antworten.

Der Beruf des Programmierers hat Zukunft, daran besteht kein Zweifel. Doch welche Programmiersprachen sind auf dem Arbeitsmarkt begehrt? Die Jobfinder-Plattform Joblift ist dem Thema auf den Grund gegangen und hat dafür mehr als 260.000 Titel bundesweit ausgeschriebener Entwicklerstellen ausgewertet. Die nicht repräsentative Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass vor allem Java-Entwickler gefragt sind – 48.357 Stellen zählten die Analysten diesbezüglich im Jahr 2016.

Beliebteste Programmiersprachen auf dem Arbeitsmarkt: Java toppt sie alle

Java zählt zu den beliebtesten Programmiersprachen unter deutschen Arbeitgebern. (Grafik: Joblift)

Auf Platz zwei und drei folgten PHP-Experten mit 13.838 und C-Sharp-Entwickler mit mehr als 11.557 Titeln in den Stellenanzeigen. Ebenfalls gefragt waren C++-Experten mit mehr als 9.933 und JavaScript-Entwickler mit mehr als 8.885 Titeln in den Ausschreibungen. Eine Analyse der geforderten Qualifikationen aller 8,4 Millionen erfassten Programmierer-Stellenanzeigen aus 2016 ergab ein ähnliches Bild. Auch hier zählte Java zu den begehrtesten Programmiersprachen.

Das Qualifikationen-Ranking sieht wie folgt aus: Java-Kenntnisse wurden in mehr als 159.937 Ausschreibungen gefordert und führen damit klar die Liste an. Auf Platz zwei liegen Erfahrungen mit JavaScript (104.471 Mal verlangt). Dem schließen sich Stellenausschreibungen mit PHP (103.725 Mal genannt), C++ (79.267-mal erwähnt) und C-Sharp (69.463 Mal verlangt) an. Nicht weniger spannend sind aber auch die Daten zu den Aufsteigern, die Joblift ermittelt hat.

„Die Bedeutung von Typescript nimmt immer stärker zu.“

Ein Blick auf die relative Veränderung der Beliebtheit von Programmiersprachen über die vergangenen beiden Jahre hinweg zeigt vor allem die wachsende Bedeutung von Typescript auf: Während die ausschreibenden Arbeitgeber 2015 nur 582 Mal Erfahrungen mit der von Microsoft entwickelten Programmiersprache verlangten, kam sie im darauffolgenden Jahr bereits 2.614 Mal vor. Bringt man diese Zahlen mit den insgesamt veröffentlichten Anzeigen der beiden Jahre ins Verhältnis, entspricht das einem Zuwachs von satten 234 Prozent.

