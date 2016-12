Das sind die beliebtesten Programmiersprachen – laut einem Computerspezialisten

Wer sein Geld mit Programmieren verdienen will, steht sicher vor der Frage, welchen Programmiersprachen er sich am ehesten zuwenden sollte. Ein Computerspezialist und Uni-Dozent hat die Antwort.

Welche Programmiersprachen sind beliebt?

Der US-amerikanische Computerspezialist, Dozent und Autor David Gewirtz hat sich der Frage seiner Studenten an der UC Berkeley gestellt, welche Programmiersprachen am beliebtesten sind. Eine einfache Frage, auf die aber keine so einfache Antwort möglich ist.

Programmiersprachen: Popularität ist nicht so einfach zu klären. (Foto: Shutterstock)

Schließlich geht es etwa für angehende Programmierer dabei nicht nur darum, welche Programmiersprachen aktuell am häufigsten verwendet werden, sondern auch darum, nach welcher Art von Programmierern derzeit gesucht wird. Und ein kleiner Blick in die Glaskugel ist natürlich auch notwendig, um die Frage zu beantworten.

Neben Programmierern interessieren sich auch App-Entwickler oder IT-Projektverantwortliche brennend dafür, welche Programmiersprachen in den kommenden Monaten und vielleicht auch den nächsten Jahren die Szene dominieren werden. Allerdings sollten Entwickler und Programmierer natürlich die für sie und ihre Projekte beziehungsweise Apps passenden Sprachen auswählen.

Populärste Programmiersprachen: Suche in Tools

Bei der Beantwortung der Frage nach den populärsten Programmiersprachen hat Gewirtz verschiedene Tools und Plattformen durchforstet. Dazu zählt etwa der PYPL-Index, der die Popularität von Programmiersprachen unter anderem nach der Häufigkeit des Auftauchens von entsprechenden Tutorials bei Google misst. Laut PYPL liegt im Dezember 2016 weltweit Java (23,7 Prozent) vor Python (14 Prozent) und PHP (9,7 Prozent).

Auch den TIOBE-Programmierindex sowie das interaktive Programmiersprachenranking von IEEE Spectrum zog Gewirtz zu Rate. Bei letzterem kann die Beliebtheit der Programmiersprachen durch verschiedene Faktoren wie „Trending“ oder „Jobs“ sowie spezielle Anwendungungsgebiete wie „Mobile“ oder „Embedded“ beeinflusst werden. Hier liegt übrigens C vor Java und Python.

Ranking der beliebtesten Programmiersprachen nach Gewirtz:

Java C Python C++ JavaScript C# PHP Swift Objective-C R

Gewirtz rät angehenden Programmierern nach seiner ausführlichen Recherche, die er auf ZDNet.com dokumentiert hat, zuerst C++ oder Java zu lernen und sich dann Javascript anzueignen. Anschließend könne man sich in PHP, Swift oder Python einarbeiten – je nachdem, welche Aufgaben oder Projekte man erledigen will.

via lifehacker.com