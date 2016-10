Was ist eigentlich Below-the-Line-Marketing? Wir verraten es auch in diesem knapp 3-minütigen Video.

Below-the-Line-Marketing: Gewonnen wird in der Nische

Ambience-Methode als Below-the-Line-Marketing. (Screenshot: t3n.de)

Es gibt viele Möglichkeiten, die eigenen Kunden zu erreichen. Dabei müssen Unternehmen nicht zwangsläufig nur auf klassische Marketing-Methoden wie Print- oder TV-Werbung setzen. Gewonnen wird häufig in der Nische – warum also nicht hin und wieder neue Wege gehen und Below-the-Line-Marketing für sich nutzen? Was genau damit gemeint ist? Wir haben zusammen mit „Explain it“ ein Erklärvideo aufgesetzt, das euch verrät, was sich hinter dem Begriff verbirgt – und natürlich auch ein paar Beispiele nennt.