Nach dem Unglück in Berlin: Es geht nicht darum, wer die erste Eilmeldung raushaut

Nach dem Unglück in Berlin werden Blumen am Tatort abgelegt. (Foto: Claire Hayhurst/PA Wire)

Nach dem Unglück in Berlin wird Kritik laut, die Medien hätten nicht schnell genug reagiert. Dabei sollte es nicht um Schnelligkeit gehen. Sich nicht hetzen zu lassen, das ist die Kunst.

Wie schwer es ist, die Lage einzuschätzen, ließ sich gestern Abend auf Facebook beobachten. Als die soziale Plattform ihren Sicherheitscheck aktivierte, stand dort zunächst „Die Anschläge von Berlin“. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir nicht viel mehr, als dass ein Lastwagen in eine Menschenmenge gefahren war. Sonst nichts. Nicht, ob es ein Anschlag war, ein Unfall oder ein Amoklauf. Trotzdem hatte Facebook dem Unglück schon einen Namen gegeben (warum, das haben die Kollegen von Zeit Online hier nachrecherchiert).

Und obwohl wir noch keine genauen Informationen hatten, mussten sich ARD, ZDF und andere auf Twitter den Vorwurf gefallen lassen, zu spät zu reagieren: Das Erste begann erst um 21 Uhr mit einer Sondersendung, das Zweite sogar erst um 21.45 Uhr. Ein Nutzer stellte den Öffentlich-Rechtlichen ein „Armutszeugnis“ aus, ein anderer zweifelte die Prioritäten der Rundfunkanstalten an.

Es ist nicht das erste Mal, dass Journalisten nach Unglücken plötzlich in der Kritik stehen. In der Vergangenheit ist das schon häufiger vorgekommen: Weil sie angeblich nicht schnell genug reagierten, zu langsam berichteten oder das Geschehen nicht auf der Stelle einordneten.

Es geht nicht darum, der Schnellste zu sein

Aber das ist nicht mehr die Aufgabe des Journalismus – auch wenn die ganzen „+++EIL+++”-Meldungen und Liveticker eine andere Sprache sprechen.

Durch die sozialen Medien hat sich die Aufgabe des Journalisten verändert. Es geht nicht mehr darum, der Schnellste zu sein. Auf Twitter, Facebook und Co. finden sich die Nachrichten häufig ohnehin zuerst, weil sich Augenzeugen dort direkt und ungefiltert zu Wort melden.

Der Journalismus kann schnell sein, muss aber dann auch richtig liegen.

Es kann deshalb nicht mehr darum gehen, wer die erste Eilmeldung rausgehauen oder die erste Liveschalte präsentiert hat. Die Medien sollten nur das berichten, was schon valide ist – so wie es einige Onlineportale mit ihren „Was wir wissen – und was nicht“-Formaten auch schon machen. Der Journalismus kann schnell sein, er muss dann aber auch richtig liegen. Er muss all das, was ungefiltert in unseren Feeds aufschlägt, einordnen und bewerten. Sonst unterscheidet er sich nicht von Facebook oder Twitter.

Das ist nicht einfach, gerade wegen der sozialen Medien, auf denen bei Unglücken wie in Berlin sekündlich neue Meldungen erscheinen. Das zeigte sich auch am Montagabend. Die Polizei Berlin bat auf Twitter darum, keine Gerüchte zu verbreiten. Trotzdem wurde in diversen Medien bereits die Möglichkeit eines Terroranschlags, die Herkunft des Täters, sogar die Beteiligung des IS diskutiert – genau wie in den sozialen Medien. Obwohl die Polizei Berlin auch darum bat, keine Videos oder Fotos von Verletzten oder Betroffenen zu zeigen, stand stundenlang ein Live-Video der Berliner Morgenpost online. Und obwohl die Polizei die ganze Zeit von einem Verdächtigen sprach, wurden Details über den aufgegriffenen Mann veröffentlicht – auch wenn es durchaus Zweifel an seiner Täterschaft gibt.

Journalismus muss sich in dieser Hinsicht von dem Impuls der sozialen Netzwerke befreien, alles sofort zu verbreiten – ungeprüft, auf Basis von Vermutungen. Er sollte nicht Gerüchte teilen, sondern Fakten. Nicht auf „wenn“, „offenbar“ und „vermutlich“ setzen, sondern auf „mit Sicherheit“. Oder, wie ZDF-Intendant Thomas Bellut es ausdrückt: „Wir haben entschieden, erst Fakten zu sammeln und ein Bild von der Lage zu bekommen, bevor wir das Programm unterbrechen.“ Sich nicht hetzen zu lassen, das ist die Kunst.

Für uns Nutzer bedeutet das aber auch: Nicht gleich auf den Medien rumhacken, nur weil sie zwei Minuten nach einem Vorfall noch nicht berichten! Wir müssen lernen, die Ungewissheit auszuhalten. Notfalls auch mal länger als eine Stunde.

Facebook hat den Sicherheitscheck später übrigens umbenannt. Das Netzwerk spricht nun von einem „gewaltsamen Vorfall in Berlin“. Nach allem, was wir bisher wissen, lässt sich nur das mit Sicherheit sagen.