Berliner Hype-Startup: Cookies meldet Insolvenz an

Auf Hype folgt Drama: Das Berliner Fintech-Startup Cookies muss überraschend Insolvenz anmelden. Grund dafür soll ein Streit um eine überlebensnotwendige Zwischenfinanzierung sein.

Ein solches Drama gab es in der deutschen Gründerszene wohl lange nicht. Erst wurde die Payment-App Cookies über Monate durch die Medien gereicht, jetzt nimmt die Geschichte eine dramatische Wendung: Das Jungunternehmen aus Berlin hat Insolvenz angemeldet. Wie Gründerszene am Donnerstag zuerst berichtete, soll ein Streit im Management diesen Schritt notwendig gemacht haben.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Mitgründer Garry Krugljakow das Startup unrühmlich verlassen hat. Nach Angaben von Gründungsinvestor Ehssan Dariani soll Krugljakow seit einigen Wochen nicht mehr im Büro erschienen sein. Mitgründer und Geschäftsführer Lamine Cheloufi wollte das Startup daraufhin zunächst alleine fortführen. Doch daraus wird offenbar nichts.

Cookies-Gründer macht seinem Ärger Luft

„Ein zerrüttetes Verhältnis ist keine Rechtfertigung für die Verhinderung einer Finanzierung.“

Mit der Cookies-App wollte das Berliner Startup den mobilen Geldtransfer vereinfachen. (Foto: t3n)

Zu den Hintergründen äußerte sich Cheloufi am Donnerstag in einem Blogeintrag . Dort macht er seinem Ärger über den geschassten Geschäftspartner Luft: „Zur großen Bestürzung der Gesellschafter und Mitarbeiter von Cookies hat Garry Krugljakow über Wochen hinweg seine Stellung als Gesellschafter der Cookies Labs GmbH genutzt, um eine wichtige Zwischenfinanzierung immer weiter hinauszuzögern“, schreibt Cheloufi. Krugljakow habe seine Zustimmung zu einem überlebensnotwendigen Investment verweigert. Cheloufi hat dafür kein Verständnis. „Ein zerrüttetes Verhältnis ist keine Rechtfertigung für die Verhinderung einer Finanzierung, die das Weiterbestehen eines Unternehmens und damit auch von Arbeitsplätzen sichert“, schreibt er. Krugljakow wollte sich auf Anfrage von t3n.de vorerst nicht im Detail äußern. Nur so viel: Man müsse nicht alles glauben, was öffentlich geschrieben werde.

Die ehemaligen N26-Mitarbeiter Cheloufi und Krugljakow hatten Cookies im Sommer vergangenen Jahres gegründet mit dem Ziel, eine unterhaltsame Lösung für den mobilen Geldtransfer zu etablieren. Bezahlt werden kann mit Emojis, eine sogenannte Superzahlung soll Überweisungen besonders schnell abwickeln. „Wir messen uns an Snapchat“, sagte Cheloufi einmal im Gespräch mit t3n.de. Aufsehen erregte das Startup auch wegen seiner prominenten Investoren: Neben StudiVZ-Gründer Ehssan Dariani beteiligten sich etwa auch die Wunderlist-Gründer. Der große Nutzeransturm blieb bislang jedoch aus. Auf das versprochene Killer-Feature warten Nutzer bis heute.

„Gründer-Romantik muss der Realität weichen“

Dass es dazu noch kommt, ist nach den jüngsten Vorkommnissen aber unwahrscheinlich. Zur Posse um die sofortige Abberufung von Krugljakow äußerte sich Cheloufi ebenfalls. Die Entscheidung sei von ihm und den Investoren getroffen worden. „Als Co-Founder tat mir dieser Schritt am meisten weh“, schreibt Cheloufi. „Ein Misstrauensverhältnis unter Gründern, das nach vielen Lösungsversuchen schließlich in einer endgültigen Trennung resultiert, ist zweifelsfrei der Worst Case unter allen Szenarien, die man sich beim Gründen ausmalt.“ Jedoch gebe es Voraussetzungen, unter denen „Gründer-Romantik der Realität weichen“ müsse.

Diese Realität hat das Startup jetzt eingeholt: Cheloufi war bereits beim Amtsgericht. „Das Unternehmen ist zahlungsunfähig und wird in dieser Form nicht weiterbestehen können. Der Antrag ist gestellt, das Verfahren jedoch noch nicht eröffnet.”