Phantastische Arbeitgeber und wo sie zu finden sind

Passend zu unserer Themenwoche Karriere hat Glassdoor Deutschlands beste Arbeitgeber gekürt. Platz 1 konnte sich dieses Jahr SAP sichern.

Deutschlands beste Arbeitgeber

Glassdoor ist eine Web-Plattform, auf der Arbeitnehmer ihre Arbeitgeber bewerten können. Zum zweiten Mal in Folge hat Glassdoor diese Daten jetzt für ein jährliches Ranking ausgewertet und die Ergebnisse im Netz veröffentlicht. Der erste Platz geht in diesem Jahr an SAP aus Walldorf, die damit fünf Plätze aufgerückt sind. Den zweiten Platz unter den besten Arbeitgebern des Landes konnte die Adidas Group für sich erringen. Auch hier zeigt sich eine deutliche Steigerung: Im Vorjahr kam der Sportartikelgigant aus Herzogenaurach nur auf Platz 9.

Laut den Bewertungen der Glassdoor-Nutzer sind SAP-Mitarbeiter sehr zufrieden mit ihrem Arbeitgeber. (Foto: dpa)

Allerdings sollte zu der Liste auch angemerkt werden, dass es vor allem für kleinere Unternehmen kaum möglich ist, sich hier einen Platz zu sichern. Mindestens 20 Mitarbeiter müssen über die Glassdoor-Plattform eine Wertung abgegeben haben, außerdem muss das Unternehmen mindestens 1.000 Menschen beschäftigen. Dementsprechend finden sich auch nur größere Firmen auf der Liste.

Die Top 10 der besten Arbeitgeber in Deutschland

SAP Adidas Group Robert Bosch Deloitte Accenture Daimler Kaufland DM Allianz BMW

Ebenfalls interessant:

Weitere phantastische Arbeitgeber findest du auch in unserer t3n-Jobbörse!