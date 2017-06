Das ist der beste Sprachassistent für den deutschen Markt – laut Wissenschaft

Forscher haben sich Alexa, Siri, Google Now und Cortana genauer angesehen und sie mit deutschen Fragen konfrontiert. Dabei stach ein Sprachassistent besonders heraus.

Amazons Alexa, Apples Siri, Googles Now und Microsofts Cortana gehören zu den bekanntesten digitalen Sprachassistenten auf dem Markt. Doch welcher ist der Schlaueste? Dieser Frage ist die Digitalagentur Diva-e zusammen mit einer Forschergruppe der Hochschule Aalen nachgegangen. Den vier Assistenten wurden mehrere Fragen unterschiedlicher Kategorien gestellt, die verschiedene Schwierigkeitsgrade aufwiesen. Als Sieger aus diesem Wettbewerb ging Alexa heraus, Siri und der Google Assistant lagen gleich auf und Cortana hing den anderen hinterher. Die Platzierung ergab sich aus der Gesamtwertung.

Sprachassistent Alexa führte Gesamtwertung an

Welcher ist der schlaueste Sprachassistent? Die Sieger in den verschiedenen Kategorien. (Grafik: Diva-e)

In den einzelnen Kategorien tauchten jedoch Abweichungen auf. Im „Allgemein“-Themenfeld haben die Wissenschaftler einfache Frage wie „Was muss ich heute alles tun?“ oder „Welches Geburtstagsgeschenk kannst du mir für meine Frau empfehlen?“ gestellt. „Klassische Fragen“ waren beispielsweise „Wird es morgen regnen?“ oder „Was ergibt X*Y?“. Unter „Commerce“ fragten sie „Bestelle mir ein Stethoskop!“ oder „Was kostet ein iPhone 6S?“. In der Kategorie „Wissen“ fragten die Forscher „Wie viele Einwohner hat Teheran?“ oder „Was ist TTIP?“.

All diese Fragen meisterten die Assistenten ohne große Mühe. Herausgefordert wurde deren künstliche Intelligenz jedoch mit denen als „untypisch“ klassifizierten komplexen Fragen. „Kannst du mir einen neuen Laptop empfehlen?” oder „Habe ich einen freien Tag in meinem Kalender?“ fielen darunter. Einen deutlichen Vorsprung vor den anderen Systemen im „Commerce“- Bereich gewann Alexa. Der Google Assistant schlug sich besonders gut in der „Wissen“-Themenlandschaft. In den „Allgemein“- und „Klassisch“-Kategorien führten Siri und Alexa das Ranking an. Microsofts Cortana stach lediglich in den untypischen KI-Fragen heraus.

Fähigkeiten der Sprachassistenten mit deutschen Fragen auf die Probe gestellt

Die Schwierigkeit der Fragen wurde vor allem auch über die Häufigkeit der enthaltenen Wörter in der deutschen Sprache definiert. Die Helfer von Amazon, Apple, Google und Microsoft funktionieren derzeit am besten in englischer Sprache. Auch deshalb ist diese Auswertung besonders spannend für viele deutsche Kunden. Einen wichtigen Grund für die Überlegenheit von Alexa sehen die Wissenschaftler übrigens in den Alexa-Skills – sprich den Anwendungen von Drittentwicklern, die den Assistenten „immer schlauer machen“. Die Forscher glauben, dass der Assistent sich dadurch auch in Zukunft absetzen dürfte.

Insgesamt beschreiben die Forscher Alexa als „empathisch, klug und einkaufsfreudig“. Google Now profitiere von der angebundenen Google Search und sei dadurch sehr „versiert und präzise". Siri wiederum sei besonders vielseitig, habe eine „freundliche und humorvolle Art“ und zeichne sich durch einen guten Umgang mit klassischen Hilfeanfragen aus. Cortana hingegen konnte oft nicht mündlich antworten und leitete stattdessen über Bing auf Webseiten weiter. Andererseits kam der Microsoft-Assistent mit manchen komplexen Anfragen zurecht, die die Fähigkeiten von Alexa, Siri und Now überstiegen.

