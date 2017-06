Die 15 besten Android-Launcher

Wer im Play-Store nach Android-Launchern sucht, wird von den vielen Optionen beinahe erschlagen. Um euch einen kleinen Überblick zu liefern, haben wir 15 der besten Launcher-Apps herausgesucht.

Die besten Android-Launcher in der Übersicht

Wenn es eine Sache gibt, in der iOS und Windows 10 Mobile nicht den Hauch einer Chance gegen Android haben, dann ist es die unglaubliche Wandlungsfähigkeit. Im Gegensatz zu den beiden anderen Smartphone-Betriebssystemen lässt sich beinahe die komplette Oberfläche dank der sogenannten Launcher-Apps verändern. Statt die von Google entwickelte Standard-Oberfläche einzusetzen, könnt ihr einen der beinahe unzähligen alternativen Launcher einsetzen.

Während einige Launcher mal mehr und mal weniger interessante Bedienkonzepte auf euren Homescreen bringen, lassen sich andere von vorne bis hinten an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Welcher letztlich der perfekte Launcher für euch ist, hängt von den eigenen Anforderungen ab. Um euch die Auswahl zu erleichtern, haben wir hier die 15 für uns besten Android-Launcher herausgesucht.

Apex-Launcher: Toller Android-Launcher mit vielen Optionen

Der Apex-Launcher ist ein anpassungsfähiger Android-Launcher. (Screenshots: Google Play Store)

Der Apex-Launcher kommt von Haus aus mit einem recht konservativen Look daher. Auf den ersten Blick könnte man meinen, noch immer mit dem Standard-Android-Launcher zu arbeiten. Erst unter der Haube machen sich die verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten bemerkbar. So lässt sich das Raster des Homescreens nach den eigenen Bedürfnissen anpassen und mit dem Raster auch die Größe der Icons. Wer also mehr oder weniger Icons auf seinem Smartphone-Display möchte, kann das ohne große Schwierigkeiten erreichen.

Dank endlosem Scrolling kann man zwischen den Homescreens wechseln, ohne jemals die Scroll-Richtung zu ändern – nach dem letzten Homescreen kommt man also automatisch wieder zum Ersten. Ein langer Druck auf eine App oder ein Widget öffnet ein Menü, mit dem man direkten Zugriff auf Funktionen wie Veränderung der Größe, Anzeige der App-Informationen, Teilen oder Löschen hat. Anpassbar sind darüber hinaus auch das Dock und die App-Übersicht. Hier lässt sich neben kosmetischen Details auch auf einfache Art und Weise die Anzeige ungenutzter Apps deaktivieren. Die kostenpflichtige Pro-Variante bringt Features wie beispielsweise zusätzliche Zwei-Finger-Gesten, neue Übergangseffekte oder sich überschneidende Widgets.

Nova-Launcher: Gute Alternative zum Apex-Launcher

Der Nova Launcher gehört zu den wohl beliebtesten Android-Launchern. (Screenshot: Play-Store)

Der größte Konkurrent des Apex-Launchers dürfte wohl Nova sein. Im Bezug auf den Funktionsumfang gibt es bei beiden keine allzu großen Unterschiede. Die kostenlose Variante hat aber nicht ganz so viele Funktionen wie das kostenfreie Gegenstück des Apex-Launchers. Generell lassen sich auch hier die Anzahl der Homescreens, das Dock und der App-Drawer auf vielfältige Art und Weise an die eigenen Ansprüche anpassen.

Ein direkter Vergleich zwischen Nova und Apex dürfte von den persönlichen Vorlieben abhängen. Beide Launcher sind sehr stabil und gehören mit zum Besten, das es für Android-Nutzer gibt.

Lightning Launcher: Schneller Android-Launcher für Poweruser

Bei einigen unserer Leser ist der Lightning Launcher schon seit geraumer Zeit sehr beliebt. Nicht zu unrecht, denn der Launcher vereint Schnelligkeit mit vielen Anpassungsmöglichkeiten. Selbst Besitzer älterer Geräte können einen Blick auf die App werfen, denn sie läuft schon auf Smartphones und Tablets mit Android 2.2 oder höher. Aber natürlich können auch Besitzer neuerer Android-Geräte den kostenpflichtigen Launcher nutzen.

Nicht geeignet ist der Lightning Launcher allerdings für Menschen, die nur schnell ein paar kleinere Einstellungen vornehmen wollen. Aufgrund der vielen verfügbaren Optionen müsst ihr euch bei der Software auf eine gewisse Einarbeitungszeit einstellen. Dafür habt ihr aber auch die Möglichkeit, den Funktionsumfang mit Hilfe von Javascript genau an eure Bedürfnisse anzupassen. Damit ist der Lightning Launcher eine tolle Wahl für echte Poweruser. Über ein kostenfreies Add-on könnt ihr Menüs des Launchers übrigens auch auf deutsch umstellen.

Arrow Launcher: Ein Android-Launcher von Microsoft

Arrow Launcher: Microsoft hat einen eigenen Android-Launcher am Start. (Grafik: Microsoft)

Selbst Microsoft hat mittlerweile einen eigenen Android-Launcher im Programm. Der ist sogar nicht mal schlecht. Er bietet einige praktische Anpasungsmöglichkeiten. Seine größte Stärke liegt aber vermutlich in der Integration von Microsoft-Diensten. So könnt ihr euch eure in der Cloud abgelegten Office-Dokumente in einer gesonderten Dokument-Ansicht anschauen. Außerdem gibt eine Erinnerungsfunktion, die sich mit Wunderlist verbinden lässt.

Hilfreich ist auch die Übersicht der letzten Aktivitäten. Habt ihr beispielsweise eine Whatsapp-Nachricht geschrieben, könnt ihr hier direkt wieder dazu zurückkommen. Außerdem findet ihr hier auch die letzten mit dem Smartphone aufgenommenen Fotos. Auch nett: Auf Wunsch lädt euch der Microsoft-Launcher jeden Tag ein neues Hintergrundbild von Bing herunter.

ADW-Launcher: Beinahe ein Klassiker

ADW-Launcher: Vermutlich der Klassiker unter den Android-Launchern. (Screenshots: Google Play Store)

Der ADW-Launcher bietet denselben Funktionsumfang wie der Apex-Launcher, wenn es um die Änderung des Homescreen-Rasters geht. Auch hier bringt das längere Drücken eines App-Icons beziehungsweise eines Widgets ein ähnliches Menü zum Vorschein. Die App-Auswahl lässt sich mit unterschiedlichen Effekten versehen und ihr könnt dort auch die Anzahl der pro Seite angezeigten Apps verändern. Außerdem lassen sich eigene Gruppen erstellen. Die Funktion findet sich zwar auch im Apex-Launcher, dort allerdings nur in der kostenpflichtigen Pro-Version.

Eine nette Funktion ist auch der App-Widget-Picker. Damit lässt sich schnell überprüfen, wie ein Widget auf dem Homescreen aussehen würde. Nutzer können dadurch beim Auswählen eines bestimmten Widgets viel Zeit sparen. Die kostenpflichtige Version des ADW-Launcher erweitert den Umfang der App beispielsweise um zusätzliche Übergangseffekte und die Möglichkeit, die Größe von Icons zu ändern.

Go-Launcher EX: Starker Android-Launcher

Der Go-Launcher EX gehört ebenfalls zu den bekanntesten Apps seiner Art. (Screenshots: Google Play Store)

Der Go-Launcher dürfte vermutlich nichts für Minimalisten sein – dafür ist die Oberfläche von Haus aus etwas überladen. Die Anpassungsmöglichkeiten für den Homescreen entsprechen insofern dem Standard eines guten Launchers, als dass ihr die Anzahl der angezeigten Apps variieren könnt. Die Beschriftungen der einzelnen Apps lassen sich deaktivieren. Außerdem könnt ihr die Schriftgröße und die Größe der Icons selbst bestimmen.

Auch die App-Übersicht lässt sich anpassen. So könnt ihr die Apps entweder nach Datum der Installation, dem Titel oder der Häufigkeit der Nutzung anzeigen lassen. Außerdem lassen sich ungewollte Apps verstecken oder eigene Ordner erstellen. Auch die Anpassung von Apps oder Widgets wurde ähnlich wie bei den beiden erstgenannten Launchern gelöst. Darüber hinaus steht eine mehr als ausreichende Anzahl an Übergangseffekten zur Verfügung.

Zwar stehen fast alle Funktionen der Premium-Version auch in der kostenfreien Variante des Launchers zur Verfügung, dafür werdet ihr relativ häufig mit Werbung konfrontiert. Auch bieten viele der integrierten Apps nicht den vollen Funktionsumfang.

Action Launcher 3: Neue Version kommt im Material-Design daher

Seit dem Update auf Version 3 verfügt der beliebte Action Launcher erstmals über ein User-Interface in Googles Material-Design. Sehr praktisch ist hier ein Feature, das wichtige Elemente eures Homescreens automatisch an die Farben eures Hintergrundbildes anpasst. Allerdings könnt ihr die Farben nach wie vor auch selbst anpassen, wenn ihr es lieber etwas ausgefallener habt. Umsteiger haben auch die Möglichkeit, das bestehende Aussehen aus den Launchern Apex, Nova, Google Now Launcher, HTC Sense, Samsung TouchWiz und dem Standard-Android-Launcher zu importieren.

Icon-Packs lassen sich ebenfalls verwenden und bei Bedarf skalieren. Apps lassen sich umbenennen und ihr bekommt mit dem Quickdrawer eine alphabetische Liste all eurer Android-Apps angezeigt. Ebenfalls praktisch sind die Ordner, auf deren Inhalt ihr per Wischgeste Zugriff habt. Allerdings sei an dieser Stelle erwähnt, dass ihr für den vollen Funktionsumfang ein In-App-Purchase tätigen müsst.

Holo-Launcher: Android-Launcher für ältere Smartphones

Holo-Launcher: Ein Android-Launcher, der besonders für Besitzer älterer Smartphones eine gute Wahl ist. (Screenshots: Google Play Store)

Der Holo-Launcher dürfte in Sachen Funktionsumfang mit dem Apex-Launcher vergleichbar sein. Allerdings funktioniert die App auch auf älteren Android-Versionen, was für einige Nutzer ein entscheidendes Kriterium sein dürfte. Neben den bekannten Anpassungsmöglichkeiten des Homescreens und des App-Auswahl-Menüs unterstützt der Holo-Launcher verschiedene Gesten und bringt eine praktische Benachrichtigungs-App mit. Die muss allerdings extra installiert werden.

Alles in allem ist der Holo-Launcher vermutlich die perfekte Wahl für Nutzer älterer Android-Versionen, die ein paar zusätzliche Anpassungen vornehmen wollen. Die kostenpflichtige Variante bringt einige zusätzliche Features wie die Unterstützung für Go-Launcher-Icon-Packs, sich überschneidende Widgets und weitere Übergangseffekte.

Buzz-Launcher: Android-Launcher für Fans ganz eigener Designs

Der Buzz Launcher macht euch optische Anpassungen besonders einfach. (Grafik: Buzz)

Den Buzz-Launcher hatten wir euch in diesem Artikel schon vorgestellt. Schwerpunkt des Launchers ist die weitreichende Anpassung des eigenen Smartphones oder Tablets. In Kombination mit der Buzz-Custom-Widget-App könnt ihr sogar eigene Widgets erstellen, um so einen ganz eigenen Look zu kreieren.

Neben den vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten lassen sich die erstellten Homescreens auch auf einfache Art und Weise mit anderen Nutzern der App teilen. Dafür existiert mit Homepack Buzz eine eigene Webseite, auf der sich auch unzählige fertige Homescreen-Designs finden lassen. Egal, ob man diese einfach übernimmt oder sie als Inspirationsquelle nutzt – wer eine möglichst individuelle Oberfläche auf seinem Android-Gerät möchte, sollte sich den Buzz-Launcher genauer anschauen.

Atom Launcher: Elegant und minimalistisch

Der Atom-Launcher bietet schöne Möglichkeiten zum Anpassen des Homescreens. (Screenshot: Google Play Store)

Statt den Homescreen mit zusätzlichen Funktionen auszustatten, legen die Macher des Atom-Launchers mehr Wert auf Präsentation und Optik. Sicherlich gibt es daher Launcher, die etwas mehr an Funktionen bieten, aber dafür gehen die Anpassungen beim Atom-Launcher recht schnell von der Hand.

Ein langer Klick auf das App-Drawer-Icon ermöglicht Nutzern, ein paar visuelle Effekte über den Homescreen zu legen. Außerdem bestimmt ihr hier auch die Übergangseffekte sowie den Grad an Transparenz eurer Icons und Widgets. Wer lieber auf Homescreen-Anpassungen anderer Nutzer setzen oder sich einfach inspirieren lassen will, findet mit der optionalen Atom-Store-App kostenlose wie auch kostenpflichtige Themes für den Launcher.

Smart Launcher 3: Cleverer Android-Launcher mit einigen pfiffigen Funktionen

Smart Launcher 3: Cleverer Android-Launcher mit Gestensteuerung und aufgeräumter Oberfläche.

Der Smart Launcher setzt seit Vorstellung seiner dritten Inkarnation auf Googles Designsprache Material-Design. Der Smart Launcher 3 ist nicht als Konkurrenz zu Produkten wie dem Apex-Launcher oder dem Nova-Launcher gedacht. Wer das Aussehen seines Launchers exakt abstimmen möchte, der ist hier falsch. Wer aber eine möglichst schnell zu bedienende Oberfläche sucht, der kommt an diesem Produkt fast nicht vorbei. Viel schneller und einfacher kann der Umgang mit den eigenen Apps kaum sein.

Der Smart Launcher 3 erleichtert euch den Umgang mit euren Apps enorm. Dazu gibt es beispielsweise einen aufgeräumten App-Drawer, der eure Apps in verschiedene Kategorien unterteilt. Die jeweilige Kategorie wählt ihr dazu einfach am linken Rand aus. Außerdem könnt ihr für euren Homescreen eigene Gesten festlegen. So lassen sich beispielsweise häufig genutzte Apps oder die Benachrichtigungen anzeigen. In der kostenpflichtigen Pro-Version könnt ihr zusätzlich noch Zwei-Finger-Gesten definieren. Habt ihr euch die Gesten erst einmal eingeprägt, könnt ihr häufige Aufgaben extrem schnell erledigen.

Yahoo Aviate: Android-Launcher trifft auf Google Now

Ein eher ungewöhnlicher Android-Launcher ist Aviate von Yahoo. (Grafik: Yahoo)

Aviate wurde ursprünglich von einem Startup entwickelt, bevor der Internet-Oldie Yahoo das Unternehmen kaufte. Glücklicherweise hat sich an der Ausrichtung des Launchers damit aber nichts geändert: Vorbild für die Software war offensichtlich Google Now. So ist nicht nur die Oberfläche von der App inspiriert, der Launcher versteht sich auch als eine Art virtueller Assistent, der Informationen zum richtigen Zeitpunkt präsentieren soll.

Apps werden automatisch kategorisiert und je nach Tageszeit versucht euch Aviate immer die wichtigsten Apps anzuzeigen. So sollt ihr die jeweils wichtigsten Apps, Daten und Informationen zur Hand haben. Möglichkeiten zur Modifikation bietet der Launcher zwar kaum, dafür versucht die Software eben ihr Bestes, um euch Arbeit zu ersparen. Wer sowieso keine Lust auf unnötige UI-Bastelei legt, der sollte sich den kostenlosen Launcher einmal anschauen.

Solo-Launcher: Minimalisumus für langsamere Android-Smartphones

Der Solo-Launcher richtet sich an alle, die keine großen Experimente im Bezug auf ihr Nutzer-Interface durchführen wollen. Zwar könnt ihr aus den verschiedensten Themes wählen, so anpassungsfähig wie einige andere Launcher auf dieser Liste ist der Solo-Launcher jedoch nicht. Die mehr als 100 Millionen Nutzer des Launchers scheint das aber nicht zu stören.

Außerdem soll der Solo-Launcher auch einen gewissen Geschwindigkeitsboost liefern. Wie gut das letztlich auf eurem Smartphone funktioniert, müsst ihr allerdings selbst überprüfen. Immerhin ist der Launcher kostenfrei.

Evie Launcher: Wer suchet, der findet

Evie Launcher war einer der am schnellsten wachsenden Launcher des Jahres 2016. Das gleichnamige Startup will mit Hilfe von strukturierten Daten dabei helfen, alle möglichen Inhalte aus Apps oder von Web-Diensten aufzuspüren, um euch so immer die möglichst passenden Informationen zurückzuliefern. Dazu hat Evie von Venture-Kapital-Firmen mehr als zwölf Millionen US-Dollar erhalten.

Der Launcher selbst lässt sich leicht anpassen, wenngleich ihr weniger Möglichkeiten zum Fine-Tuning habt, als bei einigen anderen auf dieser Liste. Problematisch ist derzeit allerdings, dass die Suche, über die ihr App-Inhalte, Websites, Kontakte oder Orte finden könnt, nur englische Begriffe versteht. Trotzdem verfolgt die App ein interessantes Konzept und ist durchaus einen Blick wert.

Apus-Launcher: Chinesischer Android-Launcher erobert den Weltmarkt

Android-Launcher: Der Apus Launcher soll vor allem schnell sein. (Screenshot: Play-Store)

Klein, schnell, einfach: So beschreiben die Macher ihren Android-Launcher. Und tatsächlich, der Apus Launcher benötigt bei der Installation weniger als zwei Megabyte. Dementsprechend erwarten euch unter der Apus-Oberfläche auch keine unzähligen Einstellungsmöglichkeiten, wie ihr sie bei Apex, Nova oder ADW findet. Stattdessen bekommt ihr ein aufgeräumtes Interface ohne viel Schnickschnack. Tatsächlich ist die Oberfläche sogar reduzierter, als wir es vom Stock-Launcher kennen. Einen App-Drawer im eigentlichen Sinne gibt es beispielsweise nicht. Stattdessen sortiert Apus die Apps automatisch in entsprechende Kategorien und legt sie in Ordnern auf euren Homescreens ab.

Das eigentliche Argument für den Launcher ist die Geschwindigkeit. Durch seine Größe läuft er auch auf etwas betagteren Smartphones vergleichsweise schnell. Darüber hinaus gibt es auch eine Funktion, die euren Speicher entlasten und das System weiter beschleunigen soll. Auf halbwegs aktuellen Smartphones dürfte dieses Feature kaum merkbare Auswirkungen auf die Geschwindigkeit eures Systems haben, wer aber ein etwas älteres Android-Smartphone sein Eigen nennt, sollte sich Apus mal genauer anschauen.

Fazit: Und welcher ist jetzt der beste Android-Launcher?

Leider lässt sich die Frage nicht wirklich so einfach beantworten. Egal ob Apex, ADW, Nova oder Go: Wer auch kleinere Details anpassen möchte, sollte sich diese vier Launcher einmal genauer anschauen. Wem es weniger um die Anpassungsmöglichkeiten geht, als darum, schnell an alle wichtigen-Apps zu kommen, dem empfehlen wir, einen Blick auf den Smart Launcher 3, Aviate oder vielleicht den Evie Launcher zu werfen. Letztlich werdet ihr aber kaum darum herumkommen, den einen oder anderen Android-Launcher selbst zu testen. Wir hoffen, unsere kleine Vorauswahl erleichtert euch die Entscheidung ein wenig.

Und welcher Launcher gefällt euch am besten? Wir freuen uns auf Tipps und Hinweise in den Kommentaren!

Letztes Update des Artikels: 12. Juni 2017.