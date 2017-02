Ja, es lebt noch: Google sucht Betatester für Google+

Kommen ganz große Änderungen für Google+ oder sind Google einfach nur die Betatester ausgegangen? Jedenfalls wird jetzt nach Testern für ein geschlossenes Betaprogramm für die Plattform gesucht.

Google+: Relaunch 2.0 oder neue Features?

Erst im Januar hatte Google anlässlich der Abschaltung des klassischen Designs des einstigen Facebook-Rivalen noch einmal nachdrücklich betont, dass Google+ noch lange nicht am Ende sei. Jetzt sucht Google+ aktiv nach Betatestern, Voraussetzung ist eine aktive Google+-Nutzung. Im Rahmen eines geschlossenen Betatestprogramms sollen neue Funktionen ausprobiert werden. Ob es sich dabei um ganz große Änderungen oder nur ein paar neue Features handelt, wird nicht verraten.

Ob Google+ uns bald mit einem neuen Design und neuen Funktionen überrascht? (Screenshot: Google/t3n.de)

Seit einer Neuausrichtung im Jahr 2015 liegt der Fokus auf Communities und Pinterest-ähnlichen Collections – mit Erfolg, wie es scheint. In der Zeit zwischen April 2015 und April 2016 kletterte die Zahl der registrierten Nutzer um über 500 Millionen auf knapp 3,1 Milliarden an. Wieviele Nutzer auf der Plattform auch aktiv sind, ist allerdings eine andere Frage. Eine aufsehenerregende Analyse aus dem Jahr 2015 – also vor dem Relaunch – attestierte nur vier bis sechs Millionen echte aktive Google+-Nutzer bei über 2,2 Milliarden Profilen.

Anmeldung für Google+-Betatestprogramm

Wer an dem Betatestprogramm teilnehmen möchte, muss ein Anmeldeformular ausfüllen. Dabei soll neben E-Mailadresse auch das Google+-Profil und die eigene Nutzungsdauer der Plattform angegeben werden. Auch, welche Features man am meisten nutzt, will Google bei der Anmeldung wissen. Die Angabe von Sprache und Region deutet darauf hin, dass die Tests auch für deutschsprachige Google+-Nutzer offenstehen. In seiner Ankündigung für die Betatester-Suche schreibt Google, dass man den Dienst zum besten Ort machen will, um Interessen zu teilen.

via www.googlewatchblog.de