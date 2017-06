Bewerbung per Snapchat: McDonald’s ungewöhnliche Mitarbeitersuche

Nach einem offenbar erfolgreichen Test in Australien beginnt McDonald’s jetzt auch in den USA mit dem Recruiting per Snapchat. Wir erklären euch, wie der Konzern dabei vorgeht.

Social Recruiting: McDonald’s sucht per Snapchat nach Mitarbeitern

Im April 2017 hat McDonald’s in Australien damit begonnen, Snapchat zum Recruiting einzusetzen. Australier, die Interesse an einem Job bei der Fastfoodkette haben, können dem Konzern ein kurzes Bewerbungsvideo zuschicken. Dank spezieller Filter können die Bewerber dann auch gleich sehen, wie sie in ihrer zukünftigen Arbeitsuniform aussehen würden. Jetzt hat der Konzern das Konzept leicht verändert auch auf die Vereinigten Staaten ausgeweitet.

So hat McDonald’s in Australien beim Recruiting auf Snapchat gesetzt. (Grafik: McDonald’s Australia)

Mehr als 250.000 Jobs wollen McDonald’s und seine Franchise-Partner diesen Sommer in den USA besetzen. Nach Schätzungen des Konzerns werden mehr als die Hälfte der Stellen von Menschen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren besetzt werden. Genau diese Zielgruppe nutzt Snapchat in hohem Maße. McDonald’s sieht die Plattform daher als ideales Werkzeug, um Mitarbeiter zu finden, die dem Job-Markt zum ersten Mal zur Verfügung stehen.

McDonald’s auf Snapchat: So funktioniert die Social-Recruiting-Maßnahme

Seit Mitte Juni 2017 werden mehrere zehnsekündige Werbespots von McDonald’s an US-amerikanische Snapchat-Nutzer ausgespielt. In den Clips sprechen Mitarbeiter der Kette über ihre Arbeit. Nutzer können dann noch oben wischen, um direkt innerhalb von Snapchat auf die Karriereseite des Burger-Brutzlers zu gelangen. Dort können sie sich dann offene Stellen in ihrer Umgebung heraussuchen und sich bewerben.

McDonald’s sieht Snapchat als die perfekte Recruiting-Plattform. (Grafik: McDonald’s USA)

„Wir suchen immer nach neuen und innovativen Wegen, um Jobsuchende zu finden. Wir dachten Bewerbungen per Snapchat wären ein großartiger Weg, um Jobsuchende da zu finden, wo sie sind – an ihrem Telefon“, erklärt Jez Langhorn von McDonald’s Amerika die Kampagne. In Anbetracht der Tatsache, dass der Konzern vor allem junge Mitarbeiter sucht, könnte die Strategie tatsächlich aufgehen.

Ebenfalls interessant: