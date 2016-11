BGH entscheidet: NSA-Untersuchungsausschuss darf Edward Snowden vorladen

Die Opposition hat sich in der Auseinandersetzung um die Vernehmung von Edward Snowden durchgesetzt. Der Bundesgerichtshof entschied, dass der US-Whistleblower vorgeladen werden muss.

Darf Edward Snowden als Zeuge nach Berlin?

Der US-Whistleblower Edward Snowden könnte bald nach Berlin kommen, um dort als Zeuge im NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages auszusagen. Der im März 2014 eingesetzte Ausschuss hat die Aufgabe, das Ausmaß und die Hintergründe der Ausspähungen durch ausländische Geheimdienste in Deutschland aufzuklären. Bisher hatte die Bundesregierung den Wunsch der Opposition, Snowden als Zeugen anzuhören, blockiert – wohl, um diplomatischen Problemen mit den USA aus dem Weg zu gehen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat jetzt entschieden, dass der Ausschuss den Whistleblower offiziell vorladen muss.

Edward Snowden muss vor den NSA-Untersuchungsausschuss geladen werden. (Screenshot YouTube/t3n)

Der NSA-Untersuchungsausschuss müsse in diesem Zusammenhang die Regierung erneut ersuchen, „unverzüglich die Voraussetzungen für eine Vernehmung des Zeugen S. in Deutschland zu schaffen“. Außerdem habe die Bundesregierung in der Folge die Pflicht, „dem Ausschuss mitzuteilen, zu welchem Zeitpunkt sie die genannten Voraussetzungen herstellen kann“, wie es in dem BGH-Beschluss heißt.

Rücksicht auf USA: Bundesregierung fürchtet Kommen von Edward Snowden

Ob die Regierung aber tatsächlich die Amtshilfe leistet, zu der sie verpflichtet ist, oder ob sie aus Rücksicht auf USA und NSA weiter blockiert, steht aber noch nicht fest, wie Martina Renner, Obfrau der Linkspartei im Ausschuss, zu bedenken gibt. Bisher hatte die Bundesregierung angegeben, sie könne nicht für Snowdens Sicherheit garantieren, wie Zeit Online berichtet. Snowden hingegen hatte sich geweigert, sich in seinem Exil in Moskau befragen zu lassen.

Zuvor hatten Regierung und Opposition bei der Aufklärung der NSA-Affäre um die NSA-Selektoren gestritten. Hier hatte das Bundesverfassungsgericht in der Vorwoche entschieden, dass die Bundesregierung dem NSA-Untersuchungsausschuss keine vollständige Liste vorlegen muss, sondern ein von ihr angefertigter Bericht ausreichen müsse.

