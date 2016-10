Bild.de-Chefredakteur Julian Reichelt: „Technische Unzulänglichkeiten haben Medien viel Glaubwürdigkeit gekostet“

Quo vadis, Mobile Devices? Julian Reichelt ist Chefredakteur von Bild.de. Er will die Kommunikation der Redaktion für die Leser öffnen – und Ereignisse buchstäblich greifbar machen.

Dieser Artikel ist Teil einer Serie, in der Experten bei t3n in die Glaskugel blicken. Bis zum Ende des Jahres geht es hier um die Zukunft von Technik, Wissenschaft und Fiktion. Motto: Weiterdenken, was ist.

t3n.de: Bundestagswahl 2017, es wird eng. Wie informieren sich die Deutschen am Abend?

Julian Reichelt: Die Mehrheit der Deutschen informiert sich in erster Linie über ARD und ZDF. Die Klientel rechts der CDU, sprich die AfD, also die Leute, die uns am meisten Sorgen bereiten, sind die Social-Media-Affinsten. Nur dort bekommen sie eine Deutung der Ergebnisse, die ihrer Haltung entspricht. Parallel dazu läuft der Fernseher, einfach aus Schadenfreude über die entsetzten und enttäuschten Gesichter bei den „Altparteien“.

Die Washington Post überträgt zur US-Wahl zwei 3D-Drucker auf Facebook Live. Einer druckt rot, einer blau. Je nach Anteil der Wahlleute, die Clinton oder Trump bekommen, druckt der das Weiße Haus. Wessen Haus zuerst fertig ist, der ist Präsident. Das ist inspirierend, sowas werden wir bei Bild auch machen – und ich glaube, dass wir enorme Reichweiten mit Facebook Live sehen werden. Trotzdem wird die überwältigende Mehrheit – vermutlich zum letzten Mal – ARD und ZDF sehen.

Es geht hier um eine Information, bei der Menschen das Gefühl haben, dass sie unmittelbare Auswirkungen auf ihr Leben hat. Ich glaube, dass das Entscheidungen sind, die Leute so leicht konsumierbar wie möglich vorgesetzt bekommen wollen. Sie wollen schnell erfassen: Was ist da passiert? Hab ich gewonnen? Was bedeutet das Wahlergebnis jetzt für mich? Schnelle Kommunikation ist wichtig und das setzt schnelle, einfache Information voraus. Danach gibt es ein starkes Bedürfnis. Deshalb ist meine Ausrichtung, auf allen Live- und Bewegtbildplattformen innovativer zu werden als das Fernsehen, und was Dichte und Einordnung von Informationen angeht mindestens genauso gut.

t3n.de: 2018, ein Startup hat euer Produkt massiv verbessert. Was hat es gemacht?

Reichelt: Take the bot out of chatbot. Ich möchte das, was wir in der Redaktion auf Chatplattformen wie Slack erleben, den Lesern zur Verfügung stellen. Mit richtigen Filtertechnologien ist das möglich. Twitter und Facebook haben sowas schon, indem sie Engagement auf Beiträgen messen. So sehe ich, was relevant ist oder was Menschen bewegt. Darauf kann ich dann eingehen. Gleichzeitig ermöglicht es, dass Beiträge, die da nicht reingehören, nicht erscheinen.

Jede große Nachrichtenlage führt bei uns zu einem Slack-Channel. Von unseren Reportern vor Ort bis hin zu Open Source Maniacs wie Julian Röpcke, alles fließt da rein und bietet ein wirklich beeindruckendes Lagebild. Und es zeigt Verifikationsprozesse: Beim Amoklauf in München gab es nach wenigen Minuten ein Foto einer zerschossenen Rolltreppe im Einkaufszentrum, Menschen blutend am Boden. Im Slack-Environment hat es zwei Minuten gedauert, das zu falsifizieren und zu wissen: Das kommt von einem Shooting in einer Mall in Kenia.

Ich wäre bereit, diesen Verifikationsprozess den Nutzern zu Verfügung zu stellen, wenn ich bestimmte Dinge filtern könnte und eine – sinnvolle – Rückkopplung mit den Lesern stattfinden kann. Das würde die gesellschaftliche Rolle, die wir mit Medien einnehmen, wieder festigen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es zu mehr Reichweite führen würde, zu loyalerer Reichweite.