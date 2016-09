Der Inkasso-Killer: SaaS-Startup Bilendo automatisiert dein Mahnwesen

Das SaaS-Startup Bilendo erledigt die Arbeit eines Inkassobüros durch ein vollautomatisches Mahnwesen – nur wesentlich günstiger für den Kunden.

Unbezahlte Rechnungen können die Liquidität eines Unternehmens stark belasten. Deshalb greifen viele zu einem Inkassobüro um Forderungen einzutreiben. Ein Großteil der Arbeit eines Inkassobüros besteht aus automatisierten Arbeitsabläufen mit wiederkehrenden Zahlungserinnerungen per Mail und Brief. Allerdings sind Inkassobüros für Endkunden in der Regel sehr teuer, die Kundenbeziehung wird also stark belastet oder gleich beendet. Das Startup Bilendo will einen Ausweg aus dem Dilemma zwischen Kunde und Unternehmer bieten: Die SaaS-Lösung automatisiert Teile oder gleich den ganzen Ablauf des Mahnwesens, aber ohne die negativen Folgen für die Kundenbeziehung. Quasi ein inkassoloses Inkassobüro.

Die SaaS-Lösung Bilendo ermöglicht eine automatisiertes Mahnwesen wie ein Inkassounternehmen. (Screenshot: Bilendo)

Bilendo: Ein automatisches Mahnbüro als SaaS-Lösung

Das Startup Bilendo organisiert für Unternehmen mit regelmäßigem Rechnungsaufkommen das komplette Mahnwesen in der Cloud oder Teile davon. Vom Rechnungsversand über verschiedene Mahnstufen bis zur Verwaltung der offenen Posten, der Kontrolle der Zahlungseingänge und die Weitergabe der vorbereiteten Buchungen an den Steuerberater.

Die verschiedenen Mahnstufen können vom Unternehmer im Backend verwaltet werden. Neben übergreifenden Gestaltungsvorlagen für alle Kunden, können Mahnungen auch einzeln für bestimmte Kunden bearbeitet werden. Bilendo-Nutzer haben die Wahl zwischen einem vollautomatisierten Mahnwesen und der Möglichkeit, die Mahnstufen selbst auszulösen.

Das kann Bilendo

Ein Einblick in das Backend von Bilendo. (Screenshot: Bilendo)

Bilendo übernimmt Rechnungen entweder per REST-API aus einer kaufmännischen Standardlösung, einem Onlineshop oder einem anderen nachgelagerten System. Rechnungen können aber auch einfach als PDF-Dokument per Drag & Drop, Dropbox oder Google Drive zu Bilendo weitergeleitet werden.

Der Abgleich des Zahlungseingangs erfolgt über eine Onlineverbindung mit dem Geschäftskonto des Unternehmers. Über die Schnittstelle des Fintech-Startups Figo bekommt Bilendo Leserechte für die Bankkonten eingeräumt und bucht so automatisch Zahlungseingänge.

Weitere Funktionen von Bilendo im Überblick:

Versand der Rechnungen und Mahnungen per Post inklusive kuvertieren, frankieren und einseitigem Farbdruck und Papier

Versand der Rechnungen und Mahnungen per Mail

Automatische oder manuelle Steuerung des Mahnlaufs

Individualisierung der Texte, des Layouts und des Mahnprozesses

Steuerung der Ansprache und des Mahnprozesses auf Kundenbasis

Das kostet das automatische Mahnwesen aus der Cloud

Bilendo bietet vier Tarife von der Stange und ab 2.500 monatlichen Rechnungen auch individuelle Tarife an. Ein kostenloser Basistarif mit bis zu zehn Rechnungen im Monat macht den Anfang, für alle weiteren Tarife fallen monatliche Grundgebühren an. Beginnend mit 29 Euro für den Basistarif, der allerdings noch kein vollautomatisches Mahnwesen bietet. Ab 99 Euro beginnt die Vollautomatisierung mit 250 Inklusiv-Rechnungen, ab 249 Euro sind 1000 Rechnungen, ein erweiterter Funktionsumfang und ein eigener Account-Manager von Bilendo dabei.

Für jede weitere Rechnung außerhalb des Kontingents fällt eine Bearbeitungsgebühr zwischen 0,30 und 0,65 Euro an, dazu kommen je nach Tarif zwischen 0,90 und 1,50 für den Postversand. Der Versand ins Ausland liegt zwischen 1,25 und 1,70 Euro.

Bilendo Werbevideo

