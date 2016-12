Bill Gates, Hasso Plattner, Jeff Bezos und andere IT-Schwergewichte gründen Fonds für Energieinnovationen

Mehr als eine Milliarde US-Dollar will Bill Gates zusammen mit anderen IT-Schwergewichten in die Energiewende stecken. Doch viele Investoren verbrannten sich daran schon die Finger.

Es ist ein Mammutprojekt im Kampf gegen den Klimawandel: Mehr als eine Milliarde US-Dollar will der Microsoft-Gründer Bill Gates zusammen mit anderen IT-Schwergewichten in einen Fonds zur Förderung von Energieinnovationen stecken. Aus dem „Breakthrough Energy Ventures Fund“ genannten Topf sollen schon vom kommenden Jahr an erste Investitionen getätigt werden, berichtet das amerikanische Branchenmagazin Quartz. Ziel sei es, über einen Zeitraum von 20 Jahren in die Kommerzialisierung neuer Technologien zu investieren, die dazu beitragen, die für die globale Erderwärmung mitverantwortlichen Treibhausgas-Emissionen zu senken. Als Investitionsbereiche benennt das Magazin etwa die Förderung von Elektromobilität, industriellen Prozessen oder neuen Technologien in der Landwirtschaft.

Jeff Bezos und Hasso Plattner an Bord

Die Liste der an dem Fonds beteiligten Investoren liest sich wie das „Who is Who“ der IT-Branche. Neben Bill Gates gehören beispielsweise Alibaba-Gründer Jack Ma und Amazon-Chef Jeff Bezos zu den Initiatoren des Fonds. Auch Milliardär Richard Branson und Hasso Plattner, Mitgründer von SAP, konnte Bill Gates für sein Vorhaben gewinnen. Insgesamt sollen 20 Investoren mit einem geschätzten Gesamtvermögen von fast 170 Milliarden Dollar an dem Energiefonds beteiligt sein.

Schon im vergangenen Jahr hatte Gates im Rahmen der Verhandlungen über ein neues Klimaschutzabkommen angekündigt, einen Teil seines Vermögens vermehrt auch in saubere Energie investieren zu wollen. Der 61-Jährige zeigt sich überrascht darüber, dass technische Innovationen bisher kaum als Lösung für den Klimawandel ins Gespräch gebracht werden.

Verbrannte Finger bei Investoren

Gegenüber Quartz betonte Gates aber auch, dass Investitionen in Energieunternehmen schwieriger seien als beispielsweise in herkömmliche IT-Startups. Das Online-Magazin zitiert auch eine Studie, wonach Venture-Kapital-Firmen, die zwischen 2006 und 2011 mehr als 25 Millionen US-Dollar in den Bereich investiert haben, mehr als die Hälfte ihres Geldes verloren hätten. Seitdem halten sich institutionelle Geldgeber mit Investitionen zurück.

Mit Blick auf den gigantischen Energiemarkt wollen sich Gates und die anderen Investoren aber nicht davon abhalten lassen. Nach Schätzungen des Breakthrough Energy Ventures Fund schlummern im globalen Energiemarkt rund sechs Billionen US-Dollar bei einem steigenden Energiebedarf um ein Drittel bis zum Jahr 2040.