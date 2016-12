Bill Gates empfiehlt die besten Bücher, die er dieses Jahr gelesen hat

Bill Gates hat eine Liste der Bücher veröffentlicht, die ihm 2016 am besten gefallen haben. Wir verraten euch, welche Werke es dem Microsoft-Gründer dieses Jahr angetan haben.

Bill Gates ist eine wahre Leseratte. Nach eigenen Angaben hat er als Kind sogar die mehrbändige Enzyklopädie seiner Eltern von A bis Z durchgelesen. Auch heute liest der Microsoft-Gründer noch immer am liebsten gedruckte Bücher. Seit einiger Zeit stellt Gates seine persönlichen Favoriten eines jeden Jahres auf seinem Blog vor. Auch dieses Jahr hat er insgesamt fünf Buchempfehlungen zusammengetragen. Wer also noch nach Lesestoff für die kalte Jahreszeit oder ein Weihnachtsgeschenk sucht, der sollte einen Blick auf die folgende Liste werfen.

Bill Gates stellt fünf Bücher vor, die es ihm 2016 so richtig angetan haben. (Screenshot: Youtube)

Bill Gates: Das waren seine 5 Lieblingsbücher des Jahres 2016

Der Roman „Unendlicher Spaß“ von David Foster Wallace gilt nicht wenigen Kritikern als ein Meisterwerk der postmodernen Literatur. Das Buch wurde vom Time-Magazin sogar zu einem der einflussreichsten Romane seit 1923 gewählt. Vor seinem Selbstmord im Jahr 2008 hat Wallace aber auch viele Essays geschrieben. Eine ganze Reihe dieser Texte beschäftigten sich mit Tennis, und unter dem Titel „String Theory: David Foster Wallace on Tennis“ wurden diese jetzt gesammelt. Die Sammlung existiert leider nicht in einer deutschen Übersetzung, doch immerhin wurde das darin enthaltene Essay „Roger Federer as Religious Experience“ 2006 unter dem Titel „Tennis: Poesie in Bewegung“ im Spiegel veröffentlicht und kann über die Website des Print-Magazins kostenfrei gelesen werden.

Bill Gates nennt die 2016 veröffentlichte Biografie des Nike-Gründers Phil Knight „eine erfrischend ehrliche Erinnerung daran, wie der Weg zum geschäftlichen Erfolg wirklich aussieht: chaotisch, riskant und übersäht mit Fehlern.“ Gates lobt außerdem, wie offen der ehemalige Nike-CEO mit seiner Vergangenheit umgeht. Wer sich dafür interessiert, wie Nike zum führenden Sportartikelhersteller werden konnte, sollte die bereits ins Deutsche übersetzte Biografie von Knight lesen.

Der amerikanisch-indische Arzt, Wissenschaftler und Schriftsteller Siddhartha Mukherjee wurde vor allem durch sein Sachbuch „Der König aller Krankheiten: Krebs – eine Biografie“ bekannt. Das Buch erklomm bei Erscheinen die Spiegel-Bestsellerliste und brachte Mukherjee 2011 sogar den Pulitzer-Preis für das beste Sachbuch ein. In „The Gene: An Intimate History“ gibt der 1970 geborene Autor jetzt einen umfassenden Überblick über die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Genomwissenschaft.

Der Politikwissenschaftler Archie Brown hat sich in seinem Buch „The Myth of the Strong Leader“ ausgiebig mit dem Thema politischer Führung beschäftigt. Bill Gates hat das schon 2014 veröffentlichte Buch nach eigenen Angaben aufgrund des heftigen US-Präsidentschaftswahlkampfes zur Hand genommen. Laut dem Microsoft-Gründer hat das Sachbuch keineswegs an Aktualität eingebüßt und findet sich daher auf der Liste seiner Lieblingsbücher für 2016 wieder.

In dem Buch der Kulturanthropologin Gretchen Bakke geht es um den Zustand des amerikanischen Stromnetzes und wie schlecht es für die Aufgaben von Morgen gerüstet ist. Sie erklärt, warum das Stromnetz eine der wohl größten Hürden für alternative Energien darstellt und was Gesetzgeber, Behörden und die Gesellschaft tun müssten und bereits tun, um seine Veränderung voranzutreiben.