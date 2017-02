Bitcoin auf neuem Allzeithoch

Wer nach dem letzten Kursanstieg seine Bitcoins noch nicht verkauft hat, hat jetzt Grund zur Freude: Pünktlich zum Wochenende erreicht die Krypto-Währung mit über 1.000 Dollar ein neues Allzeithoch.

Die Digitalwährung Bitcoin ist auf ein neues Allzeithoch geklettert. Wie Techcrunch berichtet, befindet sich der aktuelle Kurs bei 1.186 US-Dollar – das sind mehr als 20 Dollar als beim letzten Rekord-Wert im November 2013, der bei 1.165 Dollar lag.

Vor zwei Jahren hatte sich der Bitcoin auf 250 Dollar stabilisiert, die Marke von 1000 Dollar schien weit entfernt. Im vergangenen Jahr schoss der Preis dann mehrmals in die Höhe und hielt sich insgesamt auf höherem Niveau.

Neue Bitcoin-Fonds könnten genehmigt werden

Was den Anstieg ausgelöst hat, lässt sich nicht sicher begründen. Ein Grund könnte sein, dass die US-Börsenaufsicht mindestens einen der drei zum Handel an den Börsen vorgelegten, auf Bitcoin fokussierten Fonds bis 11. März genehmigen wird. Für Investoren wäre es somit viel leichter, in den Bitcoin-Handel einzusteigen. Bereits seit längerem treibt auch die Nachfrage aus China den Bitcoin-Kurs.

(Grafik: Coindesk)

Schwankende Preise sind Fluch und Segen zugleich

Die Geldschöpfung der Krypto-Währung wird nicht nur eine zentrale Instanz wie eine Zentralbank gesteuert, sondern durch mathematische Berechnungen in Nutzerhand. Nach wie vor wird die Währung vor allem als Spekulationsobjekt genutzt, es kann daher weiter große Preisschwankungen in beide Richtungen geben. Falls du dich intensiver mit dem Thema befassen möchtest, haben wir hier Tipps und Tricks zusammengestellt.

