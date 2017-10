Wars das mit deinem Invest in Bitcoin? Regulierung der Blockchain wirft Fragen auf

Die einen Rufen nach staatlicher Regulierung von Kryptowährungen, für die anderen wäre das der größte Fehler. Wir schauen uns unterschiedliche Szenarien und ihre Auswirkungen auf die Blockchain an.

Regulierung der Blockchain hat auch gute Seiten

Als China kürzlich erst alle ICOs beziehungsweise Token Sales verboten und dann auch noch den Handel von Kryptowährungen auf Börsen ebenfalls stark reguliert hat, fielen die Kurse von Bitcoin , Ethereum und anderen Altcoins dramatisch. Die Auswirkungen zeigen, was für Folgen eine Überregulierung auf den Markt und die Kurse haben kann.

Auf der anderen Seite erfreuen sich Staaten wie die Schweiz oder Singapur eines stetigen Zustroms an Blockchain-Startups – weil diese Staaten die neue Technologie in sinnvollem Maße regulieren. Dass ein gewisses Maß an Regulierung Sicherheit für Unternehmen, aber auch Anleger bietet, steht außer Frage. Doch ist eine staatliche Regulierung überhaupt mit dem dezentralen Gedanken der Blockchain vereinbar?

(Bild: Shutterstock / R. Classen)

Über diese und weitere Fragen spricht Online-Redaktionsleiter Sébastien Bonset mit Julian Hosp von TenX im aktuellen Filterblase-Podcast. Außerdem geht es um die jüngsten Überreaktionen aus China und eine Theorie, warum vielleicht weit mehr als nur finanzpolitische Überlegungen hinter dem Vorstoß der Regierung aus dem Reich der Mitte stecken.

