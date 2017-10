Bitcoin knackt 6.000-Dollar-Marke

Allen Unkenrufen zum Trotz hat die Kryptowährung Bitcoin am Freitag die Marke von 6.000 US-Dollar geknackt. Allein in den vergangenen zwei Wochen ging es um satte 1.500 Dollar bergauf.

Kursfeuerwerk: Bitcoin jetzt 6.000 US-Dollar wert

Im September hatten Bitcoin-Anleger wenig Grund zur Freude. Vor allem die Entscheidung der chinesischen Regierung, ICOs und Bitcoin in China komplett zu verbieten, hatte den Wert der Kryptowährung innerhalb weniger Tage von knapp unter 5.000 bis auf deutlich unter 3.000 US-Dollar gedrückt. Nach einer Erholung Mitte September setzte der Bitcoin-Kurs im Oktober zu einem wahren Kursfeuerwerk an. Am Freitag ist schließlich zum ersten Mal die Marke von 6.000 US-Dollar geknackt worden.

Bitcoin-Kurs hat sich seit Januar versechsfacht. (Screenshot: Bitstamp/t3n.de)

Um über 300 US-Dollar auf den Höchststand von 6.000,10 ging es im Laufe des Tages nach oben. Aktuell (21:20 Uhr) notiert der Bitcoin bei der Börse Bitstamp knapp unter der 6.000-US-Dollar-Marke bei rund 5.970 US-Dollar. Bemerkenswert: In den vergangenen zwei Wochen legte der Bitcoin um rund ein Drittel, nämlich um 1.500 US-Dollar, zu. Seit Mitte September konnte der Bitcoin-Kurs damit mehr als verdoppelt werden. Und im Vergleich zum Jahresbeginn ist der Bitcoin jetzt sechs-mal so viel wert wie noch Anfang Januar.

Experten und Analysten sind sich uneins über das weitere Kurspotenzial der Kryptowährung. Ist die aktuelle Kursrallye der Ausdruck eines übersteigerten Hypes – ähnlich wie bei der Tulpenmanie in den Niederlanden im 17. Jahrhundert? Ist der Bitcoin vielleicht sogar „Betrug“, wie der JP-Morgan meint, oder eine „Energievernichtung sondergleichen“, wie österreichische Blockchain-Experten kritisieren? Oder wird der Bitcoin in zehn Jahren 100.000 US-Dollar wert sein, wie Saxo-Bank-Analyst Kay Van-Petersen im Juni prognostizierte? Übrigens zu einem Zeitpunkt, als der Bitcoin gerade einmal etwas mehr als 2.000 US-Dollar wert war.

Anzeige

Bitcoin-Split: Bitcoin Gold lockt Anleger

Klar ist, dass die Nachrichten aus China die Stimmung auf dem Bitcoin-Sektor nicht langfristig vermiest haben. Ein Grund für den aktuellen rasanten Kursanstieg könnte die Aussicht auf Bitcoin Gold (BTG) sein. Dabei handelt es sich um eine neue Abspaltung der Kryptowährung ab 25. Oktober. Den Split von Bitcoin Cash im Sommer hat die Ursprungswährung jedenfalls gut verkraftet. Jetzt könnten Bitcoin-Besitzer wieder in den Genuss von kostenlosem Kryptogeld kommen.

Interessant in diesem Zusammenhang: Alles auf eine Karte – Diese Familie hat Haus und Autos für Bitcoins verhökert