Bitcoin jetzt wieder mehr als 1000 US-Dollar wert

Zu Beginn des neuen Jahres steigt der Bitcoin-Kurs erstmals seit drei Jahren wieder über 1000 US-Dollar.

Bitcoin: Guter Start ins neue Jahr

Wie Coindesk berichtet, erreichte die Kryptowährung einen Wert von 1009,93 US-Dollar. Der Preis für Bitcoin stieg am Sonntag erstmals seit Januar 2014 wieder über 1000 US-Dollar an. Der Anstieg des Preises kam an einem Tag mit einem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen.

Analysten erwarten, dass Bitcoin 2017 seinen Höchstwert von 2013 im neuen Jahr ebenso übertreffen könnte. Damals lag der Preis bei 1242 US-Dollar.

The latest Bitcoin Price Index is 1,009.93 USD https://t.co/lzUu2wyPQN pic.twitter.com/WytKZnkzdp — CoinDesk (@coindesk) January 2, 2017

Bitcoin: Vor wenigen Tagen noch bei 900 US-Dollar

Kurz vor Weihnachten knackte Bitcoin bereits die 900-Dollar-Marke. Wir berichteten, dass der Analyst Le Xiaotian gegenüber Bloomberg etwa den Anschlag in Berlin als Grund für die erhöhte Bitcoin-Nachfrage anführte. Gold steigt außerdem normalerweise gleichzeitig mit Bitcoin, seit den US-Wahlen ist dessen Kurs jedoch gesunken.

Durch den Anstieg des Bitcoin-Preises ist damit der Abstand von Bitcoin zu Gold kleiner geworden und hat sich jetzt noch weiter auf den niedrigsten Wert seit drei Jahren verkleinert.

In diesem Kontext auch interessant:

Bitcoin-Kurs steigt um 30 Dollar in einer Stunde

Bitcoin: Die ultimative Einführung in die Kryptowährung