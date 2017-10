Nach Bitcoin-Verbot in China: Händler weichen auf Messenger und P2P aus

Nach dem Verbot einiger wichtiger Bitcoin-Börsen in China suchen Händler nach neuen Wegen, um Kryptowährungen zu tauschen – sie weichen auf Messenger und P2P-Marktplätze aus.

Bitcoin in China: Sind die Börsen zu, wird per Messenger gehandelt

Die chinesischen Behörden haben in den vergangenen Wochen kräftig gegen Kryptowährungen durchgegriffen. Nach dem Verbot von Initial Coin Offerings (ICOs) schlossen auch einige wichtige Handelsplätze für Bitcoin und Co. ihre Pforten oder kündigten ihre Schließung an. Der Handel mit Kryptowährungen ist derweil aber nicht zum Erliegen gekommen. Die chinesischen Händler haben sich beim Bitcoin-Tausch auf Messenger und P2P-Marktplätze verlegt.

Chinesischer Bitcoin-Handelsplatz Huobi war am 1. Oktober noch geöffnet. (Screenshot: Huobi/t3n.de)

Branchenvertreter berichten, dass sich zwar viele unerfahrene Privatinvestoren zurückgezogen hätten, das Vorgehen der Regierung für andere Investoren aber eine echte Einstiegsmöglichkeit bedeute. Schließlich seien die Wechselkurse in China im Vergleich zu anderen Handelsplätzen niedriger.

Aktuell notiert der Bitcoin auf der chinesischen Plattform Huobi – die am Sonntag noch zugänglich war – bei umgerechnet rund 3.450 Euro, bei der US-Konkurrenz Bitstamp standen zum gleichen Zeitpunkt gut 3.640 Euro zu Buche. Den chinesischen Behörden falle es schwer, den Bereich Kryptowährungen zu kontrollieren, da viele Nutzer dort anonym agierten und schwer zu verfolgen seien, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters.

Bitcoin-Handel: Chinesen nutzen ausländische P2P-Plattformen

Viele chinesische Bitcoin-Händler nutzen zudem ausländische P2P-Plattformen wie die finnische Börse Localbitcoins, auf der Bitcoin-Käufer und -Verkäufer vermittelt werden. Dort hat sich laut der Website Coindance die Zahl chinesischer Händler ab Mitte September mehr als verdoppelt. Auch die kleineren Marktplätze Paxful und localethereum.com verzeichnen ihren Betreibern zufolge einen kräftigen Zuwachs an chinesischen Nutzern.

Innerhalb Chinas sind die Käufer und Verkäufer von Kryptowährungen zudem auf die Nutzung sicherer Messenger-Apps wie Telegram umgestiegen. Für Marshall Swatt, Gründer der seit 2016 zu Kraken gehörenden New Yorker Handelsplattform Coinsetter, ist der fortgesetzte Handel mit Bitcoin und Co. ein Hinweis dafür, dass China kein Komplettverbot im Sinn hat. Vielmehr seien die Behörden auf eine Regulierung des Handels mit Kryptowährungen aus.

