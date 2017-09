Bitkom-Studie: Autobranche glaubt nicht an ihre eigenen Visionen

Concept-Cars überall: Doch wer glaubt eigentlich daran, dass diese schon bald auf unseren Straßen unterwegs sind? (Bild: Volkswagen)

Eine repräsentative Umfrage des Bitkom legt nahe, dass die Wenigsten in der Autobranche an ihre eigenen, großzügig formulierten Visionen glauben. Außerdem entwickelt man womöglich am Kunden vorbei.