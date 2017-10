Bitkom-Umfrage: 91 Prozent der Internetnutzer fühlen sich online nicht sicher

Viele Internetnutzer haben Sicherheitsbedenken und verzichten deshalb sogar auf bestimmte Online-Aktivitäten, ergab eine Umfrage des Branchenverbandes Bitkom.

In der Umfrage gaben 67 Prozent der befragten Internetnutzer an, aus Sicherheitsgründen bewusst auf bestimmte Online-Aktivitäten zu verzichten. Verglichen mit dem Vorjahr ist die Zahl zurückgegangen. Damals waren es noch Dreiviertel der Internetnutzer.

Mehr als jeder zweite (56 Prozent) derjenigen, die ihre Internetaktivitäten einschränken, verzichtet auf das Versenden von vertraulichen Informationen und wichtigen Dokumenten per E-Mail. 29 Prozent sind aus Sicherheitsgründen nicht in sozialen Netzwerken registriert. Jeder Vierte vermeidet die Nutzung von Cloud-Plattformen (26 Prozent) oder Online-Banking (25 Prozent). 15 Prozent gaben an, online keine Urlaubsreisen, Mietautos oder Eintrittskarten zu buchen. Auf Einkäufe bei Auktionsplattformen oder Online-Händlern verzichten noch 14 Prozent.

Als größte Sorge nennen 72 Prozent der befragten Internetnutzer die Angst vor Schadprogrammen wie Viren und Trojanern. Vor einer unbefugten Nutzung und Weitergabe ihrer persönlichen Daten ohne ihr Wissen fürchten sich 60 Prozent. 54 Prozent befürchten, Online-Zugänge und Passwörter könnten durch Kriminelle missbraucht werden. Sorgen im Hinblick auf Geheimdienste und staatliche Stellen haben 46 Prozent und etwa ein Drittel (29 Prozent) fürchtet Betrug beim Online-Banking oder Einkäufen im Internet. Doch nicht nur Sicherheitsbedenken führen zur Beschränkung der Online-Aktivitäten. Auch die Angst vor Mobbing (16 Prozent) und sexueller Belästigung (14 Prozent) trägt dazu bei. Lediglich neun Prozent der Internetnutzer geben an, sich online nicht bedroht zu fühlen.

An der repräsentativen Umfrage nahmen 1.017 Internetnutzer ab 14 Jahren teil. Gefragt wurde, welche Erfahrungen mit kriminellen Vorfällen im Internet in den letzten zwölf Monaten gemacht wurden, ob aus Sicherheitsgründen bewusst auf bestimmte Aktivitäten im Internet verzichtet wird und welche das konkret sind sowie wodurch sich die Befragten online bedroht fühlen.

