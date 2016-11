Black Friday 2016 in Deutschland: Apple ist jetzt auch wieder dabei

Am Freitag findet der Black Friday bei vielen Händlern wie Amazon statt – und im Gegensatz zum letzten Jahr ist ist Apple 2016 wieder am Start.

Da heißt es, doch noch ein paar Euro für Apple-Schnäppchen am Black Friday zurückzulegen: Im vergangenen Jahr zog sich das Unternehmen von der eintägigen Sale-Aktion zurück. Heute wurde ein Teaser online gestellt, in dem Apple mit seiner Apple Watch und dem Verkauf am Black Friday wirbt: „Komm am Freitag wieder vorbei, um alle Weihnachtsgeschenke zu besorgen.“ Es ist nicht genauer bekannt, welche Produkte genau reduziert sein werden. Auf der Apple-Seite finden sich lediglich die vier Kategorien „Apple-Geschenke", „Musikgeschenke", „Fotogeschenke" und „Spiele und Spielzeug“.

Wenn bis 16 Uhr bestellt wird, erfolgt eine Lieferung am nächsten Tag.

Wir informieren euch an dieser Stelle, wenn Details zu den Angeboten bekannt geworden sind.

