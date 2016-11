Black Friday 2016 in Deutschland: Die besten Angebote und Aktionen in der Übersicht

Der Black Friday 2016 in Deutschland bietet auch dieses Jahr wieder viele Aktionen, die bei vielen Anbietern gleich bis Montag andauern. Wir haben einige spannende Angebote für euch zusammengetragen.

Am heutigen Freitag wird in den USA der „Schnäppchenfeiertag“ Black Frida gefeiert. Viele Händler und Hersteller bieten auch in Deutschland heute unter unterschiedlichen Bezeichnungen Sonderaktionen an, die wir hier gesammelt haben. Mehr dazu findet ihr in unserem Hintergrundartikel zum Black Friday und Cyber Monday und in unserem Ratgeber zur Cyber-Monday-Woche von Amazon, die heute einen ersten Höhepunkt erreichen soll.

Black Friday 2016 in Deutschland: Sonderaktionen in der Übersicht

Amazons Cyber-Monday-Woche: Tech-Deals aller Kategorien

Amazon bietet auch dieses Jahr wieder jede Menge Sonderangebote während der Cyber-Monday-Woche, die ihren Höhepunkt am Freitag und Montag findet. Die aktuellen Tech-Deals haben wir für euch in einem Artikel samt Preisrecherche zusammengefasst.

Apple: Verschiedene Geschenkkarten

Apple ist nach einem Jahr Abstinenz auch wieder mit dabei, wie immer sind die Angebote dezent – dieses Jahr gibt es Geschenkkarten im Apple Store.

Arktis: Apple Zubehör und Gadgets

Apple- und Gadget-Spezialist Arktis.de bietet viele verschiedene Zubehörteile reduziert an. Die Auswahl reicht vom Apple-Watch-Ständer über iPhone-Panzerglas bis hin zum Bluetooth-Lautsprecher.

Hardwrk: 360-Grad-Kamera für das iPhone

Der 360-Grad-Kamera-Aufsatz Insta360 von Hardwrk ist kompatibel mit dem iPhone 6/6 Plus, 6s/6s Plus und dem 7/7 Plus. Insta360 liefert 360-Grad-Fotos in verschiedenen Ansichtsmodi und 360-Grad-Filme.

Der Aufsatz liegt regulär bei 238,90 und ist bis Sonntag für 199 Euro erhältlich. Hinweis: Bei Hardwrk handelt es sich um eine Schwesterfirma von Yeebase Media, dem Verlag hinter t3n.

Honor8: Smartphone

Die Huawei-Tochter Honor bietet ihr Honor 8 mit 32 GB Speicher für 329,- Euro (Affiliate-Link) bei Amazon statt für 349 Euro im eigenen Shop an – zusätzlich gibt es 50 Euro Cashback von Honor, so kommt das Smartphone insgesamt auf einen Preis von 279 Euro. Die Aktion bis zum 28. November und gilt nur für die 8GB-Version.

Hier gehts zum t3n-Test des Smartphones: Honor 8 im Test – Oberklasse-Feeling für unter 400 Euro.

Just Mobile: Mobilfunkzubehör

Zubehör-Spezialist Just Mobile reduziert nahezu sein gesamtes Sortiment pauschal um 30 Prozent bis zum 28. November.

Server4You: Server-Pakete

Hoster Server4You bietet reduzierte Server-Pakete an und erlässt zusätzlich die Setup-Gebühren. Die Angebote sind bis zum 04. Dezember gültig.

Smukket

Die In-Marke bietet ihre Uhren bis zum 29. November für 99 Euro inklusive Versandkosten an – weltweit. Die minimalistisch und modern gestalteten Uhren sind sonst für 139 Euro erhältlich. Gutscheincode: cybersale.

Teufel

Lautsprecher- und Audiospezialist Teufel hat ausschließlich am Freitag Teile seines Sortiments reduziert. Bis zu 42 Prozent Rabatt verspricht die Werbung.

Weitere Sonderangebote rund um den Black Friday und Cyber Monday

Schnäppchen-Portale wie Black-Friday.de, Mydealz.com oder Preissuchmaschinen wie Idealo halten ebenfalls spezielle Angebote zum Black Friday oder Cyber Monday bereit.

