Was ihr zu Black Friday und Cyber Monday 2016 in Deutschland wissen solltet

Kurz vor der Adventszeit beginnt online schon der erste Einkaufsrummel: Black Friday und Cyber Monday stehen wieder vor der Tür, alles Wissenswerte in der Übersicht.

Nacheinander startet der Onlinehandel in Deutschland Aktionen zum Black Friday und Cyber Monday. Woher kommt der Black Friday, wo gibt es die meisten Aktionen und wie findet ihr die besten Angebote?

Black Friday und Cyber Monday: Das hat es auf sich, mit den Festtagen der Angebote

In den USA läutet am vierten Donnerstag im November der Thanksgiving Day die Weihnachtszeit ein, traditionell folgt am nächsten Tag der „Black Friday“ – sozusagen ein Einkaufsfeiertag. Entstanden ist die Tradition aus der Gewohnheit vieler US-amerikanischer Arbeitgeber, den Angestellten den besagten Freitag als Brückentag zwischen dem gesetzlichen Feiertag Thanksgiving und dem folgenden Wochende freizugeben. Der amerikanische Einzelhandel nutzt das dadurch entstehende verlängerte Wochenende und die erhöhte Kundenfrequenz, um durch immensen Werbeaufwand und attraktive Angebote mehr Umsatz einzufahren. Eine der möglichen Erklärungen für die Namensgebung stammt aus Philadelphia: Der Wochenendverkehr an diesem Freitag blockierte die Straßen der Großstadt derart, dass die Einwohner von einem Black Friday sprachen.

Beim Black Friday in den USA ist das Gedränge in der Regel groß. (Foto: Powhusku / flickr.com, Lizenz: CC-BY-SA)

Der Cyber Monday hat seinen Ursprung ebenfalls in den USA. Geprägt wurde der Begriff für den extrem umsatzstarken Montag nach dem Thanksgiving-Wochenende und dem Black Friday. Zurück vom stressigen Feiertags- und Einkaufswochenende setzen sich Millionen Amerikaner vor ihre Rechner, um in Ruhe zu shoppen. Die E-Commerce-Branche in den USA begann dann diese Besonderheit gezielt mit dem Marketing-Begriff „Cyber Monday“ anzusprechen und zu bewerben.

Die Black-Friday-Aktionen 2016 im Onlinehandel in Deutschland

In Deutschland gibt es drei große Konzepte rund um den Black Friday: entweder im Rahmen der Angebote der Black-Friday-Sale-Initiative in Deutschland, dem seit 2012 aktiven Portal Black-Friday oder die Amazon Cyber-Monday-Aktionswochen. Amazon beginnt mit in der Regel mit einem Cyber-Monday-Countdown, es folgt der Cyber-Monday und die Cyber-Monday-Week. Im letzten Jahr hat Amazon erstmalig auch am Black Friday in Deutschland teilgenommen – der vor dem Cyber Monday stattfindet. Anfang Dezember enden dann die Cyber-Monday-Aktionen bei Amazon.

t3n stöbert für euch auch 2016 wieder Black-Friday- und Cyber-Monday-Angebote in Deutschland auf

Vor dem Black-Friday-Sale werden wir für euch eine Übersicht mit den attraktivsten Angeboten erstellen, bei denen ihr jetzt schon zuschlagen könnt. Die Übersicht der Black-Friday-Angebote werden wir immer wieder aktualisieren, um euch mit den neuesten Informationen zu versorgen.

Während der Cyber-Monday-Aktionswochen bei Amazon werden wir täglich interessante und lohnenswerte Angebote aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und IT sammeln und euch in einem Artikel vorstellen.

Wir überprüfen alle Angebote auf ihren Marktpreis und geben dazu den aktuell günstigsten Preis bei Idealo.de oder guenstiger.de an. Zusätzlich ermitteln wir über de.camecamelcamel.com den zuletzt gültigen Preis bei Amazon, um eine reelle Einschätzung des Sparpotenzials zu ermöglichen.